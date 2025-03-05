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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре заново проведут выборы мэра

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в скором времени могут пройти двое выборов. Но жители будут голосовать только на одних. Это следует из законопроекта "О преобразовании городского округа Самара", который поступил на рассмотрение губернской думы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Документ предусматривает проведение муниципальной реформы, а именно — переход от двухуровневой к одноуровневой системе местного самоуправления. Районы перестанут быть отдельными муниципалитетами, а будут входить в один, общегородской. 

Законопроект предусматривает переходный период. За это время предстоит избрать состав городской думы и главу Самары, провести реорганизацию структуры мэрии.

Районные советы депутатов упразднят. Состав городской думы будет формироваться по итогам прямых выборов по одномандатным избирательным округам. Всего жителям предстоит избрать 37 депутатов. Срок полномочий будет составлять 5 лет.

Мэра по-прежнему будет избирать дума из числа кандидатов, выбранных комиссией в рамках конкурса. Срок полномочий главы города также составит 5 лет.

В последний раз выборы мэра Самары проводили в конце декабря 2024 года. Пост занял Иван Носков, ранее возглавлявший администрацию города Дзержинск Нижегородской области.

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