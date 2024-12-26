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Муниципалитеты Власть и политика

Мэром Самары избрали Ивана Носкова

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 декабря, городская дума избрала главу Самары. Пост займет Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Всего на голосование было представлено две кандидатуры. Конкуренцию Ивану Носкову составила председатель ПО "Летниковское сельское потребительское общество", депутат городской думы Елена Свиридова. Однако за нее никто не проголосовал. Все 29 депутатов поддержали кандидатуру Ивана Носкова.

Вступая в должность, Иван Носков принес присягу главы города. Среди приоритетных направлений своей работы он выделил проектирование и строительство новых соцучреждений, совершенствование транспортной системы областного центра, наращивание темпов капремонта дорог и замены коммунальных сетей. По словам мэра, Самара должна активно включаться в реализацию национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Экологическое благополучие", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Беспилотные авиационные системы" и других.

Присутствовавший на заседании председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов выразил уверенность в том, что при поддержке депутатов и оказанном ими доверии Иван Носков справится с поставленными задачами.

"Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет много внимания созданию единой, монолитной управленческой команды Самарской области, работа которой основана на принципах общей ответственности. Мы прекращаем разговоры о перекладывании ответственности с муниципального уровня на региональный и обратно и вместе, единой командой будем работать над тем, чтобы наша любимая Самара, в которой мы все живем, становилась еще краше, уютнее, комфортнее. Уверен, что Иван Николаевич Носков, человек с большим опытом муниципальной службы, встроится в нашу команду и внесет в большой вклад в решение тех задач, которые ставит перед нами глава региона", — сказал Михаил Смирнов.

Иван Носков приехал работать в Самару осенью 2024 года. До этого он возглавлял администрацию города Дзержинск Нижегородской области.

Сначала Ивана Носкова назначили на должность первого заместителя мэра Самары. После перехода Елены Лапушкиной по пост уполномоченного по правам человека в регионе он стал исполнять обязанности главы города.

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