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Экс-мэра Дзержинска назначили первым замом главы Самары Официально: главой Самары станет Иван Носков Самару может возглавить мэр Дзержинска Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу Трамвайно-троллейбусное управление Самары возглавил Александр Горшков

Муниципалитеты Власть и политика

Экс-мэра Дзержинска назначили первым замом главы Самары

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший мэр Дзержинска Иван Носков вышел на работу в администрацию Самары, где занял пост первого заместителя главы города. Об этом стало известно в среду, 9 октября, на оперативном совещании правительства Самарской области.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"У Ивана Николаевича очень большой опыт административной, хозяйственной деятельности. Он достаточно успешно справился с задачами. которые ему ставил губернатор Нижегородской области", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представляя Ивана Носкова.

Напомним, ранее появлялась неофициальная информация, что Елена Лапушкина может перейти с поста мэра Самары на должность уполномоченного по защите прав человека. Также сообщалось, что город возглавит Иван Носков.

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