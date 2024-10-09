Экс-мэра Дзержинска назначили первым замом главы Самары

Бывший мэр Дзержинска Иван Носков вышел на работу в администрацию Самары, где занял пост первого заместителя главы города. Об этом стало известно в среду, 9 октября, на оперативном совещании правительства Самарской области.

"У Ивана Николаевича очень большой опыт административной, хозяйственной деятельности. Он достаточно успешно справился с задачами. которые ему ставил губернатор Нижегородской области", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представляя Ивана Носкова.

Напомним, ранее появлялась неофициальная информация, что Елена Лапушкина может перейти с поста мэра Самары на должность уполномоченного по защите прав человека. Также сообщалось, что город возглавит Иван Носков.