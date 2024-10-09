Экс-мэра Дзержинска назначили первым замом главы Самары

Бывший мэр Дзержинска Иван Носков вышел на работу в администрацию Самары, где занял пост первого заместителя главы города. Об этом стало известно в среду, 9 октября, на оперативном совещании правительства Самарской области.
"У Ивана Николаевича очень большой опыт административной, хозяйственной деятельности. Он достаточно успешно справился с задачами. которые ему ставил губернатор Нижегородской области", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представляя Ивана Носкова.
Напомним, ранее появлялась неофициальная информация, что Елена Лапушкина может перейти с поста мэра Самары на должность уполномоченного по защите прав человека. Также сообщалось, что город возглавит Иван Носков.
Последние комментарии
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.