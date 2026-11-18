17 ноября на тренировочной базе ПФК "Крылья Советов" в Самаре состоялась открытая тренировка команды. Ее гостями стали 15 воспитанников муниципальной спортивной школы №9 вместе с главой города Самары Иваном Носковым. Ребята смогли пообщаться с футболистами, взять автографы и сфотографироваться.

"Большое спасибо всему клубу "Крылья Советов" за то, что откликнулись на просьбу наших ребят! Для большинства из них это первая в жизни возможность увидеть, как устроена ежедневная работа профессиональных футболистов, не с трибун и не с экрана, а с кромки поля: разминка, работа с мячом, наставления тренеров. Каждому юному футболисту желаю развития в спорте, а команде - хороших игр, плодотворных тренировок и новых побед!" - сказал глава города Самары Иван Носков.

Перед тренировкой воспитанники спортивной школы №9 вручили игрокам подарок - торт в виде футбольного поля, а футболисты команды "Крылья Советов" подарили главе города Ивану Носкову фирменную футболку команды.

"Мы с друзьями болеем за "Крылья Советов" и смотрим их матчи. Очень хотелось попасть на тренировку, и недавно мы решились написать Ивану Николаевичу с просьбой об этом. Очень рад, что нас пригласили и мы можем увидеть своими глазами, как проходят тренировки у профессионалов, чтобы брать пример и учиться у них упорству. Желаем игрокам удачи, поменьше травм и победы в матчах с "Ростовом" и "Динамо", - поделился впечатлениями воспитанник спортивной школы №9 Роман Суворов.

Отметим, что в июле 2026 года тренер-преподаватель спортивной школы №9 Вадим Кадыков вместе со своей командой в составе делегации города Самары принял участие в учебно-тренировочных мероприятиях в городе Сухуме (Республика Абхазия). Юные футболисты провели на стадионе "Динамо", товарищеский матч со сверстниками из Сухума, приуроченный к празднованию Дня города Сухума.

Напомним, с 2025 года в числе болельщиков домашние матчи "Крыльев Советов" на стадионе "Солидарность Самара Арена" посещают ученики самарских школ. Также в 2026 году в рамках всероссийского проекта "Футбол в школе", который реализуется при поддержке Российского футбольного союза, в школе №103 открыли первый футбольный класс. Для популяризации футбола в детских садах Самары начали оборудовать площадки с искусственным покрытием для мини-футбола, сейчас они уже есть в детских садах №№ 8, 36, 42, 62, 173,174, 193, 357, 375 и 377.