Иван Носков покинет пост мэра Самары с 1 декабря

Иван Носков в ближайшее время покинет пост мэра Самары. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 2 ноября.

По словам главы региона, Иван Носков уйдет на повышение. Он будет работать в нынешней должности до 1 декабря.

До выбора нового главы города исполнять обязанности мэра будет Михаил Малыхин. Сейчас он занимает пост первого заместителя главы Самары.

Напомним, Иван Носков возглавляет администрацию Самары с ноября 2024 года.