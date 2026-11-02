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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков покинет пост мэра Самары с 1 декабря

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Иван Носков в ближайшее время покинет пост мэра Самары. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 2 ноября.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По словам главы региона, Иван Носков уйдет на повышение. Он будет работать в нынешней должности до 1 декабря. 

До выбора нового главы города исполнять обязанности мэра будет Михаил Малыхин. Сейчас он занимает пост первого заместителя главы Самары.

Напомним, Иван Носков возглавляет администрацию Самары с ноября 2024 года.

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