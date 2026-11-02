Иван Носков покинет пост мэра Самары с 1 декабря

Иван Носков в ближайшее время покинет пост мэра Самары. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 2 ноября.
По словам главы региона, Иван Носков уйдет на повышение. Он будет работать в нынешней должности до 1 декабря.
До выбора нового главы города исполнять обязанности мэра будет Михаил Малыхин. Сейчас он занимает пост первого заместителя главы Самары.
Напомним, Иван Носков возглавляет администрацию Самары с ноября 2024 года.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.