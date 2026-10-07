Иван Носков: "В Самаре к отоплению подключено более 40% объектов социальной сферы"

В Самаре продолжается поэтапное подключение отопления в социальных учреждениях. На сегодняшний день теплоноситель подан более чем в 40% объектов социальной сферы. Это 90 зданий школ, 155 детских садов, 34 учреждения спорта, культуры и дополнительного образования, а также 155 объектов здравоохранения. По заявкам руководителей учреждений первые соцобъекты начали подключать к теплу со 2 октября.

"В целом в отопительный сезон входим плавно. Главная задача - обеспечить комфортные условия для детей, педагогов и тренеров, поэтому в приоритете подключение объектов социальной сферы. Планируем завершить выравнивание температурного режима в каждом помещении в течение недели. Особое внимание поручил уделить спортивным и актовым залам, где прогрев из-за площади происходит дольше. Если в учреждениях возникают какие-либо сложности, то руководители сообщают о них в профильные департаменты города либо напрямую взаимодействуют с коммунальными службами, отвечающими за пуск тепла. Это позволяет своевременно решать все возникающие вопросы. Следим за работой управляющих компаний и ТСЖ. Более 20% многоквартирных домов подключены к отоплению - это хороший показатель в первые дни пуска тепла", - рассказал глава города Самары Иван Носков.

В течение лета в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования провели комплекс мероприятий по подготовке систем отопления к сезону. В частности, выполнили опрессовку, промывку систем, замену сопел элеваторов, приборов учета и манометров, а также частичную замену батарей. В 18 школах капитально отремонтировали системы отопления.

"Вопрос подачи тепла - на постоянном контроле. Летом мы отремонтировали систему отопления, провели опрессовку и заменили сопла элеваторов, устранили замечания специалистов теплосетей. Сам пуск тепла прошел без происшествий: мы открыли задвижки и успешно подключились к системе. В школе уже комфортная температура. Но бдительности не снижаем - теплоузел проверяем несколько раз в день, чтобы убедиться в стабильной работе системы", - сказала директор школы №6 Наталья Мушкат.

Среди учреждений культуры и спорта в числе первых теплоноситель получили спортивная школа олимпийского резерва №13 им. О.Д.Артешиной и Дом культуры "Заря".

"У нас достаточно большие залы, поэтому требуется время для полного обогрева - в среднем от семи до 10 дней. Но в небольших помещениях уже становится тепло, - рассказал директор дома культуры "Заря" Андрей Парфенов. - Все необходимые для пуска тепломероприятия провели и к 20 сентября получили документы о готовности. Подали заявку заранее, и уже 5 октября в наш Дом культуры дали тепло".

Отметим, что с 5 октября отопление также постепенно подается в многоквартирные дома: подключено 20,8% жилфонда. Уточнить дату подачи теплоносителя в свой дом можно у управляющей компании или ТСЖ - они публикуют информацию о подключении домов на своих официальных сайтах, на информационных стендах многоквартирных домов или в домовых чатах в МАХ.