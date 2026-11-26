В Самарской области официально стартовала работа еще двух агротехнологических классов. Начиная с 2025 года в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" агротехнологические классы открыты в Хворостянском, Шигонском, Исаклинском, Приволжском, Безенчукском, Волжском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском районах и городском округе Кинель.

"В регионе открыты уже 38 таких профильных классов, где обучаются почти 600 школьников. Более 11,5 млн рублей составила господдержка на открытие агротехнических классов в 2026 году", — написал в своем канале МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

Новый агротехнический класс открылся в школе села Дмитриевка Нефтегорского района. Здесь будут проводиться занятия по профилям "Агроинженерия" и "Генетика и селекция растений". Проект призван познакомить школьников с современными технологиями, чтобы ребята продолжили изучать сельское хозяйство в колледже или вузе и вернулись на работу в родной район.

В Дмитриевке создано четыре класса — 7, 8, 9 и 10-й — по профилям "Агроинженерия" и "Генетика и селекция растений". Ребята обучаются по общей программе, в которую включены дополнительные дисциплины. Занятия проходят в кабинете, оборудованном по последнему слову техники: здесь есть лаборатория функциональной диагностики растений, гидропонная ферма, набор для сборки учебного квадрокоптера, 3D-принтер с расходными материалами.

Оборудование было закуплено благодаря крестьянско-фермерскому хозяйству "Труд", которому в рамках нацпроекта возмещено до 90% затрат. Оно же взяло на себя ремонт класса. Как рассказал инженер КФХ Владимир Перепелкин, для его коллег это вклад в будущее родного предприятия. "Очень хочется, чтобы наша молодежь приобретала профессии, востребованные на малой родине. В эту школу приезжают дети из окрестных сел, пусть для них открываются самые современные технологии. Сегодня они с интересом учатся, а завтра примут решение остаться в родном селе и придут работать на сельхозпредприятия, включая наше", — считает Перепелкин.

Занятия в классе уже начались. На первом открытом уроке ученики определили загрязненность воздуха, выяснили механическую структуру образцов почвы и даже показали гостям, как управлять симулятором трактора.

Ученик 8 класса Гор Арутюнян уже освоился в кабине симулятора и утверждает, что это не компьютерная игра, а учебный материал, позволяющий погрузиться в профессию. "За рулем такого "трактора" понимаешь, насколько работа в поле сложная и ответственная. Если приступать к ней без подготовки, можно сломать технику и испортить урожай", — рассказывает ученик.

Открытый урок на новом оборудовании, приобретенном в рамках нацпроекта, прошел и в агроклассе на базе школы № 4 поселка Безенчук. Направление — биотехнологии. Ключевой индустриальный партнер — АО "Самараагропромпереработка". Получать профильные знания школьникам помогают и преподаватели Самарского государственного аграрного университета.

"Мы рассматриваем открытие агрокласса как уникальную возможность для наших учащихся получить востребованную профессию, — говорит директор средней школы № 4 Лариса Шеховцова. — Ребята учатся пользоваться новым современным оборудовании, а по окончании школы, смогут поступить в аграрный вуз по направлению предприятия — нашего инвестора, успевшего себя зарекомендовать как крепкое серьезное производство. Они могут быть уверены, что получив диплом, смогут работать в родном районе, развиваясь как специалисты и получая достойную зарплату. Система непрерывной подготовки специалистов, от школьников до профессионалов отрасли и есть формула успеха, которая заложена в федеральный проект "Кадры АПК".

Сейчас агробизнес — одна из самых динамичных отраслей экономики: регулярно появляются новые технологии и решения, требующие активного участия молодых специалистов. Агротехклассы — это возможность попробовать разные профессии АПК на практике, познакомиться с современными технологиями и понять, что сельское хозяйство — это не "прошлый век", а динамичная отрасль. Кроме того, это преимущество при поступлении в вуз. "В этом году многие выпускники агротехклассов поступили в Самарский аграрный университет, получив при этом 10 дополнительных баллов по ЕГЭ, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Сергей Посашков. — И учиться в них действительно интересно".

Все агротехклассы оснащены интерактивными панелями и современной учебной мебелью. Среди закупленного оборудования — конструкторы учебных квадрокоптеров, симуляторы БПЛА, гидропонные фермы, микроскопы и препараты, 3D-принтеры, лаборатории функциональной диагностики растений, цифровые лаборатории по физике, биологии и экологии, а также учебные тренажеры "Трактор-студент" и "Комбайн-студент".

Капитальный ремонт, брендирование и оснащение кабинетов оборудованием осуществлялись за счет средств инвесторов из числа заинтересованных в подготовке кадров для сферы АПК организаций. За счет средств федерального проекта возмещено 90% указанных затрат инвесторов.

Ранняя профориентация школьников — лишь часть работы по подготовке кадров для АПК в регионе. Будущих аграриев сопровождают во время учебы, предлагая возможности для практик и стажировок, и после начала трудового пути через стимулирующие выплаты и льготы.