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Образование Общество

Амбассадоры "Профессионалитета" встретились на областном форуме в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский социально-педагогический колледж, отметивший в этом году 60-летие, собрал амбассадоров "Профессионалитета" со всей Самарской области. На III молодёжный форум приехали студенты, которые сами выбрали среднее профессиональное образование и теперь помогают школьникам увидеть его возможности.

"Федеральный проект "Профессионалитет" — один из драйверов развития экономики региона. Он помогает готовить специалистов для ключевых отраслей, в том числе машиностроения, педагогики, медицины, сервиса и туризма, — отметила главный консультант управления профессионального образования Министерства образования Самарской области Ольга Дерешуватая. — Амбассадоры здесь играют особую роль. Они не просто рассказывают о колледжах, а становятся проводниками между миром профессий и молодёжью, реальными носителями изменений и частью будущего кадрового резерва региона".

В Самарской области "Профессионалитет", входящий в национальный проект "Молодёжь и дети", объединяет 46 образовательных организаций. Создано 10 кластеров по различным направлениям подготовки, в каждом из которых работают амбассадоры.

Для студентки третьего курса Тольяттинского социально-педагогического колледжа Виктории Карпуниной участие в движении амбассадоров стало возможностью по-новому раскрыть себя и увереннее общаться с людьми. Школьникам она советует не бояться задавать вопросы студентам и преподавателям и приходить на дни открытых дверей, чтобы лично познакомиться с колледжем и учебным процессом.

Директор ЦПО Самарской области Ольга Нисман подчеркнула, что проект меняет привычное представление о среднем профессиональном образовании: формируется новый образ колледжей, специальностей и самих студентов. Но чтобы школьники увидели возможности современных колледжей, о них нужно уметь рассказывать — интересно, грамотно и ответственно, опираясь на проверенные факты, а не на случайную информацию из сети.

Поэтому практическая часть форума была посвящена развитию навыков коммуникации и созданию интересного и содержательного контента. Студенты знакомились с особенностями создания фото- и видеоконтента, разработки мерча, подготовки публичных выступлений и общения с аудиторией. 11 спикеров делились профессиональным опытом и рекомендациями, которые пригодятся амбассадорам в работе медиацентров и профориентационной деятельности.

Завершился форум передачей флага команде Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Именно этому коллективу предстоит принять областной молодежный форум амбассадоров "Профессионалитета" в 2027 году.

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