В Самарской области прошел Единый день открытых дверей "Профессионалитета"

Более 1,7 тысячи колледжей России провели мероприятия для школьников и их родителей в рамках Единого дня открытых дверей в кластерах среднего профессионального образования.

К мероприятиям дня открытых дверей в Самарской области присоединились 46 учреждений СПО региона. Школьники и их родители посетили колледжи и техникумы "Профессионалитета", чтобы попробовать себя в востребованных рабочих профессиях, узнать о возможностях обучения и последующего трудоустройства. В Самарской области в мероприятиях приняли участие порядка 90 тысяч школьников и более 70 тысяч родителей и педагогов.

"Единый день открытых дверей проводится дважды в год — весной и осенью, чтобы как можно больше ребят и их родителей могли заранее узнать о возможностях среднего профессионального образования и определить подходящий путь для ребенка. Мероприятия проходят так, чтобы пришедшие вживую познакомились с профессиями, узнали, как устроено обучение в колледжах, поняли, какие специальности сейчас востребованы на рынке труда. Тут можно пообщаться с преподавателями, студентами и даже с будущими работодателями, посмотреть, как проходят занятия и практики, задать любые вопросы о поступлении и будущем трудоустройстве. Все это помогает сделать осознанный выбор профессии и понять, куда лучше поступать после школы", — отметил Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ.

Программа Единого дня открытых дверей позволила школьникам и их родителям познакомиться с профессиональным образованием с разных сторон: от освоения практических навыков до знакомства с будущими работодателями и условиями работы на предприятиях региона.

В рамках областного родительского собрания работодатели, участвующие в федеральном проекте, рассказали родителям старшеклассников, как организована подготовка студентов "Профессионалитета" и каких специалистов ждут работодатели Самарской области в промышленности, сфере услуг, образовании и медицине.

Кроме того, для школьников прошли мастер-классы и профессиональные пробы. Под руководством преподавателей и студентов-амбассадоров проекта школьники работали с профессиональным оборудованием и осваивали базовые навыки, необходимые в выбранных направлениях подготовки.

На экскурсиях "ПроВЕРЬ" родители старшеклассников посетили учебные лаборатории и мастерские техникумов и колледжей, познакомились с оборудованием, на котором студенты получают практический опыт и формируют профессиональные компетенции.

Экскурсии на предприятия и в организации региона помогли школьникам увидеть, как устроена работа в реальных производственных условиях. Участники узнали, какие специальности востребованы у работодателей, на какие социальные гарантии могут рассчитывать сотрудники и какие возможности трудоустройства открываются перед выпускниками.

Проект "Профессионалитет" предполагает не только создание современной учебной инфраструктуры и баз практики, оснащённых с учётом технологических запросов предприятий, но и изменение образовательных программ под потребности конкретных работодателей, чтобы выпускники быстрее включались в производственный процесс.

"Самарская область приступила к реализации проекта "Профессионалитет" в 2022 году с машиностроения и железнодорожной отрасли. Сегодня в регионе представлены десять отраслей, включая медицину, химию, сервис, педагогику, управление и правоохранительную деятельность. В 2027 году появится ещё два кластера, в том числе по машиностроению, для развития которого в регионе есть высокий потенциал, и информационным технологиям, востребованным во всех отраслях", — сказала Ольга Лысикова, заместитель министра образования Самарской области.

"Профессионалитет" объединяет систему образования и работодателей вокруг общей задачи: готовить специалистов, чьи компетенции отвечают потребностям региональной экономики

"Для медицинской отрасли "Профессионалитет" становится реальным решением кадровой проблемы. Мы заключаем целевые договоры и сопровождаем студента на протяжении обучения. За два года он получает больше практического опыта именно в той медицинской организации, где планирует работать, знакомится с её спецификой и приходит к выпуску более подготовленным специалистом. После трудоустройства наставник продолжает его сопровождать, помогая закрепиться в профессии и на рабочем месте", — рассказала Вероника Пятикоп, главная медицинская сестра Самарского областного клинического онкологического диспансера, Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер.

"Опасения родителей по поводу условий работы на заводе во многом связаны с устоявшимися стереотипами. Современное производство интересно для молодёжи, и, когда ребята видят предприятие своими глазами, они нередко сами хотят здесь работать. "Профессионалитет" позволяет ещё во время учёбы познакомиться с будущим рабочим местом и наставником, увидеть реальные условия труда и понять, что работа на заводе интересная и дает много возможностей для развития", — поделилась Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "Тольяттиазот".

"В нашем кластере около 30 работодателей, и студент может познакомиться с разными ресторанами и отелями и ещё во время учёбы определиться с будущим местом работы. Это выгодно обеим сторонам: молодой специалист приходит туда, где его уже знают, а работодатель получает сотрудника, которому не нужно начинать профессиональную адаптацию с нуля. Работодателю важно, чтобы выпускник приходил не с дипломом, а с точным пониманием профессии и своего места в ней", — отметила Наиля Мавлютова, HR бизнес-партнер Ресторанной компании "Поляна".

Федеральный проект "Профессионалитет" является частью национального проекта "Молодежь и дети", объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.