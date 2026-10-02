В Самарской области стартовала Всероссийская профориентационная неделя

С 1 по 11 октября школьники 9-х классов Самарской области познакомятся с профессиями и ведущими предприятиями региона в рамках Всероссийской профориентационной недели. Профориентационная неделя — часть проекта "Больше, чем работа" программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие".
Основная цель — помочь школьникам познакомиться с приоритетными отраслями экономики, увидеть работу специалистов изнутри и сделать более осознанный выбор дальнейшей образовательной и профессиональной траектории.
Во время посещений предприятий участники познакомятся с производством, пообщаются с сотрудниками, узнают о востребованных специальностях, необходимых навыках, возможностях обучения и профессионального развития. Программа предполагает профильные мастер-классы и практические задания, которые позволят участникам попробовать себя в роли специалиста и лучше понять особенности конкретной профессии.
Участниками Всероссийской профориентационной недели в Самарской области станут около 4 000 школьников 9-х классов. Для ребят это период осознанных решений о дальнейшем обучении и выборе профессии, поэтому особое внимание в программе уделено практическому знакомству с реальной работой и специалистами.
Так, 2 октября школьники посетили АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". Ребята познакомились с деятельностью предприятия, увидели, как устроено современное производство, и узнали больше о профессиях и специалистах электротехнической отрасли. Такие встречи помогают школьникам получить представление о реальной работе, востребованных компетенциях и возможностях дальнейшего обучения и профессионального развития.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?