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Метод шести шляп мышления и тетрадь идей помогают ребенку развить креативность: психолог ВСК

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Креативность — это важное качество для ребенка. Это не только творческие навыки, но и умение находить разные пути решения задач, адаптироваться к внешним обстоятельствам. В будущем такие способности помогут ребёнку учиться быстрее, лучше работать в команде и меньше бояться неудач. Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, как помочь ребёнку стать творческим.

Есть ряд психологических инструментов, которые действительно помогают развить у ребенка креативное мышление. Например, игра "Что если…". Надо спросить у ребенка: "Что, если бы наш кот мог говорить?" или "Что, если бы школа была на облаках?". Пусть ребёнок фантазирует без ограничений, не нужно оценивать результат. Это разогревает его воображение и снимает страх ошибиться.

Еще один метод — "Шесть шляп мышления", предложенный психологом Эдвардом де Боно в 1985 году, — это техника для структурирования обсуждений и принятия решений. Его суть заключается в разделении процесса мышления на шесть разных режимов. Участники по очереди "надевают" шляпы определенного цвета, чтобы смотреть на проблему с одной точки зрения одновременно, избегая споров и хаоса. Проще говоря, нужно попросить ребёнка посмотреть на задачу с разных сторон: "почему это хорошо", "что может пойти не так", "что я чувствую", "какие ещё варианты". Это учит переключать мышление и видеть ситуацию более многогранной.

Чтобы выработать у ребенка креатив, родителям необходимо придерживаться простых правил.

  • Мозговой штурм без критики. Когда дети вместе с родителями придумывают идеи (например, как устроить праздник или решить домашнюю задачу), первое правило — никаких "это глупо". Чем больше идей — тем выше шанс на неожиданный, хороший вариант.
  • Ограничения как стимул. Можно дать ребенку 10 минут и набор странных предметов (клубок ниток, пластиковая вилка, бумага) и попросить "построить из этого устройство, которое делает смешной звук". Ограничения стимулируют гибкие решения.
  • Ведение "тетради идей". Ребёнок рисует, пишет слова, вырезки. Это помогает развивать ассоциативное мышление и показывает прогресс — идеи растут.
  • Ролевые игры и драматизация. Пусть ребёнок попробует себя в роли учителя, исследователя или космонавта. Роль снимает внутренние запреты, дети легче экспериментируют.
  • Проектное обучение. Вместо одиночных заданий предложить небольшой проект: "сделать мини-выставку о животных". Это учит планировать, искать информацию, делать выводы и презентовать работу — всё это связано с креативностью.
  • Обратная связь: "Я вижу" вместо "Ты должен". Стоит говорить детям: "Мне понравилось, как ты придумал это", "Я заметил, что ты пробовал много вариантов". Это поддерживает мотивацию и снижает страх оценки.

При этом важно не заставлять ребенка креативить постоянно. Ему нужен и отдых, и рутина. Творчество не должно быть ещё одной обязанностью. Не стоит наказывать за странные идеи — важно объяснять границы аккуратно. Если ребёнок переживает из-за оценки идеи или боится ошибиться, стоит сделать паузу, верните игру и спокойные занятия.

"Креативность развивается там, где есть любопытство и интерес, свобода пробовать и безопасная поддержка взрослых. Помогая ребёнку учиться не бояться ошибок и ценить процесс, вы не только развиваете творческое мышление, но и закладываете устойчивость к стрессу и уверенность в себе. Маленькие шаги и тёплая поддержка — важнее идеальных результатов", — отметила Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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