Т2 запустил Т2 Карту — платежный инструмент с процентом на остаток

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил Т2 Карту — свой первый платежный продукт. Виртуальная карта платежной системы МИР позволит клиентам не только оплачивать мобильную связь, но и совершать повседневные покупки, переводить средства и получать кешбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпустить карту Т2 можно в несколько кликов в мобильном приложении. Продукт доступен для жителей 11 регионов страны, в скором времени карта станет доступна во всех городах присутствия Т2.

Т2 Карта — это полноценный платежный инструмент с виртуальной картой МИР. С помощью Карты клиенты смогут моментально оплачивать мобильную связь со скидкой 30% и переводить денежные средства в любые банки через Систему Быстрых Платежей. Техническим партнером выступает финтех-компания Paygine.

Т2 предлагает программу лояльности к Т2 Карте в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Кешбэк конвертируется в обычные рубли, его можно использовать для реальных трат как в Т2, так и за контуром оператора, например, в магазинах.

Оформить карту могут исключительно абоненты Т2 — резиденты РФ старше 18 лет, по одной карте на одного клиента. Лимит хранения денежных средств на карте и трат на покупки и переводы зависит от уровня идентификации абонента. На максимальном уровне, если личные данные подтверждены на портале "Госуслуги", лимит составит до 600 тысяч рублей в месяц. Чтобы познакомиться с продуктом, клиент может опробовать расширенный уровень — для этого достаточно предоставить актуальные паспортные данные. Тогда лимит хранения на карте — 100 тысяч рублей, на покупки и переводы можно будет тратить до 200 тысяч рублей в месяц.

Карта Т2 доступна для жителей следующих регионов: Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Новосибирская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Республика Бурятия, Приморский край и ХМАО. В скором времени решение масштабируется на все регионы присутствия Т2.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:

"С запуском Т2 Карты мы объединили операторские и финансовые сервисы в одну экосистему. Мы выходим за рамки классического телекома и предлагаем абонентам современный и безопасный финансовый инструмент. Т2 Карта стирает границы между мобильными сервисами и повседневными платежами, предоставляя клиентам выгодные условия в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых и удобные переводы по СБП. Нашим техническим партнером стала fintech-компания Paygine, с которой мы целенаправленно подписали соглашение о развитии альтернативных способов оплаты на ПМЭФ-2025. Теперь мы готовы представить Т2 новый технологичный и удобный способ оплаты".

Кирилл Радченко, генеральный директор финтех-компании Paygine:

"Я рад, что Paygine и Т2 прошли вместе путь от совместного заявления о намерениях на ПМЭФ-25 до полноценного релиза финтех-продукта для всех пользователей Т2. Этот проект был непростым и с технической, и с финансово-юридической стороны, но интересным. Вместе с Т2 мы сделали по-настоящему простой и удобный продукт, который становится для клиентов оператора точкой входа в мир финансовых сервисов с той самой фирменной лёгкостью и креативом, которые отличают бренд Т2. Проект ещё раз подтвердил: чтобы успешно запустить собственный финтех-продукт, не обязательно покупать банк — быстрее и эффективнее развивать партнёрство по модели BaaS или даже PaaS, в которой работает наша компания".