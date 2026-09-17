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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 запустил Т2 Карту — платежный инструмент с процентом на остаток

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, запустил Т2 Карту — свой первый платежный продукт. Виртуальная карта платежной системы МИР позволит клиентам не только оплачивать мобильную связь, но и совершать повседневные покупки, переводить средства и получать кешбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Выпустить карту Т2 можно в несколько кликов в мобильном приложении. Продукт доступен для жителей 11 регионов страны, в скором времени карта станет доступна во всех городах присутствия Т2.

Т2 Карта — это полноценный платежный инструмент с виртуальной картой МИР. С помощью Карты клиенты смогут моментально оплачивать мобильную связь со скидкой 30% и переводить денежные средства в любые банки через Систему Быстрых Платежей. Техническим партнером выступает финтех-компания Paygine.

Т2 предлагает программу лояльности к Т2 Карте в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Кешбэк конвертируется в обычные рубли, его можно использовать для реальных трат как в Т2, так и за контуром оператора, например, в магазинах.

Оформить карту могут исключительно абоненты Т2 — резиденты РФ старше 18 лет, по одной карте на одного клиента. Лимит хранения денежных средств на карте и трат на покупки и переводы зависит от уровня идентификации абонента. На максимальном уровне, если личные данные подтверждены на портале "Госуслуги", лимит составит до 600 тысяч рублей в месяц. Чтобы познакомиться с продуктом, клиент может опробовать расширенный уровень — для этого достаточно предоставить актуальные паспортные данные. Тогда лимит хранения на карте — 100 тысяч рублей, на покупки и переводы можно будет тратить до 200 тысяч рублей в месяц.

Карта Т2 доступна для жителей следующих регионов: Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Новосибирская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Республика Бурятия, Приморский край и ХМАО. В скором времени решение масштабируется на все регионы присутствия Т2.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:

"С запуском Т2 Карты мы объединили операторские и финансовые сервисы в одну экосистему. Мы выходим за рамки классического телекома и предлагаем абонентам современный и безопасный финансовый инструмент. Т2 Карта стирает границы между мобильными сервисами и повседневными платежами, предоставляя клиентам выгодные условия в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых и удобные переводы по СБП. Нашим техническим партнером стала fintech-компания Paygine, с которой мы целенаправленно подписали соглашение о развитии альтернативных способов оплаты на ПМЭФ-2025. Теперь мы готовы представить Т2 новый технологичный и удобный способ оплаты".

Кирилл Радченко, генеральный директор финтех-компании Paygine:

"Я рад, что Paygine и Т2 прошли вместе путь от совместного заявления о намерениях на ПМЭФ-25 до полноценного релиза финтех-продукта для всех пользователей Т2. Этот проект был непростым и с технической, и с финансово-юридической стороны, но интересным. Вместе с Т2 мы сделали по-настоящему простой и удобный продукт, который становится для клиентов оператора точкой входа в мир финансовых сервисов с той самой фирменной лёгкостью и креативом, которые отличают бренд Т2. Проект ещё раз подтвердил: чтобы успешно запустить собственный финтех-продукт, не обязательно покупать банк — быстрее и эффективнее развивать партнёрство по модели BaaS или даже PaaS, в которой работает наша компания".

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Последние комментарии

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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