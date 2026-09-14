Т2 отменяет региональные ограничения в программе "Выгодно вместе"

T2, российский оператор мобильной связи, демонстрирует кратный рост программы "Выгодно вместе": за два месяца с момента прошлого обновления количество созданных групп выросло в 4 раза, а общее число участников увеличилось в 7 раз. На фоне такой стремительной динамики оператор делает следующий шаг и полностью отменяет географические границы. Теперь создавать группы и объединять близких можно без привязки к региону регистрации номера.
Сервис значительно вырос в востребованности после масштабного функционального обновления, проведенного летом. В июле T2 увеличил скидку до 25% на тарифы и открыл возможность добавлять в группу абонентов других мобильных операторов. Компания также добавила в программу роли для участников с разным уровнем доступа. Эти механики превратили программу из простой скидки в полноценный инструмент совместного управления расходами на цифровые услуги.
Теперь Т2 убирает еще один барьер для получения выгоды. Абоненты из любых регионов страны могут находиться в одной группе и совместно управлять расходами на связь. Так заботиться о родственниках и друзьях, которые живут в разных частях России, становится еще проще — им не нужно менять текущие тарифы или операторов.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Все просто: чем проще и доступнее продукт, тем больше людей им пользуются. Кратный рост аудитории за последние два месяца — тому доказательство. Снятие региональных ограничений стало финальным штрихом, после которого "Выгодно вместе" заработала без границ. Теперь для объединения близких в одной группе и получения выгоды оператор и регион больше не имеют значения".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:
"Как мобильный оператор, мы видим растущий интерес абонентов к сервисам, которые помогают объединять расходы на связь. Компания продолжает развивать программу "Выгодно вместе", делая ее более доступной. Теперь близких можно объединять в одну группу независимо от региона и оператора — это делает сервис еще более гибким и удобным для клиентов".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово