Евгения Бесчетнова, глава агрокомпании «Савия-Фуд»: «Жить в деревне – особое удовольствие»

Вести бизнес на селе – дело очень даже женское. Евгения Бесчетнова из Чувичей Хворостянского района своим примером каждый день доказывает это. И еще – популяризирует жизнь в деревне, разрушая устоявшиеся стереотипы о сельском хозяйстве. Об этом и многом другом мы поговорили с Евгенией Сергеевной в интервью.

— Расскажите, пожалуйста, об истории создания вашего бизнеса.

— В селе Чувичи Хворостянского района жили мои родственники по отцовской линии. И папа — Сергей Васильевич Савенков — родом отсюда. В 90-е, после развала местного колхоза, люди стали разъезжаться из деревни. У тех, кто остался, в том числе и у наших родных, были в собственности земельные паи. Люди обратились за помощью к отцу с тем, чтобы он закупал технику, а пайщики платили бы ему арендную плату за пользование этой техникой.

На словах договорились быстро, но на практике все оказалось сложнее. Без постоянного контроля никто не хотел работать. Также одни владельцы паев начали предлагать выкупить у них землю, другие — предлагали брать ее в долгосрочную аренду. Так мы постепенно перешли к полноценному растениеводству: начали покупать тракторы, скупать землю у тех, кто не хотел ее обрабатывать, часть участков брали в аренду. Именно так шаг за шагом и вырос наш бизнес.

— Какие виды сельскохозяйственной деятельности сегодня развиваются в агрокомпании "Савия-Фуд"? Какое из них является наиболее маржинальным?

— Основные виды — это растениеводство и животноводство. Растениеводство, пожалуй, самое маржинальное направление. Однако и животноводство тоже приближается по прибыльности к растениеводству. Например, в этом году очень хорошая цена на говядину.

Также мы занимается переработкой собственной продукции, производством пищевой продукции и плодоводством — у нас есть яблоневый сад.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о животноводстве и производстве пищевых продуктов.

— Около пяти-шести лет мы перешли на модель замкнутого цикла производства, которая позволяет на всех этапах контролировать создание продукта. Мы сами выращиваем корма, разводим скот, а также осуществляем забой, разделку и обвалку туш.

В хозяйстве содержится около 1 100 голов мясного направления абердин-ангусской породы.

Из полученного сырья мы производим премиальную тушенку и паштет. В этом году ассортимент пополнился новинкой. Мы назвали его итальянским мясным соусом болоньезе. Он состоит исключительно из фарша нашей говядины, резаных томатов и традиционных итальянских специй.

— "Савия-Фуд" — это семейная компания. Кто сегодня в команде? Как распределены роли в бизнесе? Как удается на протяжении времени синхронизировать взгляды на развитие бизнеса?

— Сейчас всем занимается мы с папой. Он является главой крестьянско-фермерского хозяйства, а я — руководитель и его непосредственный заместитель.

Папа — "мозг" всего производства. У него инженерное образование, он прирожденный изобретатель, настоящий Кулибин, и именно на нем держится вся хозяйственная часть. К слову, его трудовые заслуги отмечены двумя государственными наградами. В 2024 году он вышел на пенсию и с тех пор уделяет нашему бизнесу все свое время.

Я отвечаю за продажи, маркетинг и общее стратегическое развитие.

Мы с папой смотрим в одном направлении: он принимает ключевые технические решения, а я дополняю их своим видением в вопросах продвижения. У нас полная гармония — мы отлично ладим и всегда прислушиваемся друг к другу.

Мама сейчас на заслуженном отдыхе. Брат вышел из семейного дела около десяти лет назад и развивает собственный бизнес.

— Есть ли у вас опыт получения государственной поддержки? На какие цели она была получена?

— Да, конечно, мы активно пользуемся мерами государственной поддержки и получаем их на регулярной основе. Например, мы выиграли грант на развитие семейной фермы. И сейчас постоянно работаем с различными субсидиями и обязательно продолжим это делать в будущем.

Сейчас процесс стал гораздо проще, чем несколько лет назад: введена система электронного бюджета. Практически все документы можно подать дистанционно. Конечно, сначала нужно разобраться в интерфейсе этой системы, но сами меры поддержки — это огромное подспорье для нашего нелегкого дела.

— Расскажите, пожалуйста, об агротехклассе в районной школе Хворостянки, в создании которого приняла участие ваша компания: почему это важно для вас?

— Я всегда считала благотворительность благим делом: чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь в ответ. Мы преследовали еще и практическую цель: специалистов на селе сегодня мало остается. Все стремятся в город, думая, что там жизнь лучше.

Сама я когда-то переехала из города в деревню и теперь с уверенностью говорю всем: деревня создана для жизни, а город — для учебы, работы, лечения и восстановления здоровья. Но только не для постоянного проживания. Жить в деревне — особое удовольствие. Особенно, когда есть достойная и хорошо оплачиваемая работа. Мы такую работу предоставляем, и, конечно, хотим, чтобы к нам приходили работать умные специалисты как с опытом, так и без опыта работы. Чтобы привлечь молодежь и разрушить стереотипы о сельском хозяйстве, которые давно не соответствуют действительности, мы решили создать агротехкласс. Будем более подробно рассказывать ребятам о нашей работе.

— Вы упомянули, что переехали из города в село. Как это произошло?

— Есть такое утверждение, что тот, кто хотя бы раз попробует пожить на селе, прочувствует это, тот в город больше не вернется. Наверное, это как раз про меня.

Живя в городе, я страдала аллергией. В деревне она прошла, потому что здесь хорошая экология, чистый воздух, натуральная еда. Если есть комфортное жилье, со всеми удобствами и машина, никаких отличий в этом плане от жизни в городе я не вижу. В передвижениях ты не ограничен, сел за руль и через полтора часа ты в городе. Сделал все свои дела, купил, что нужно, и приехал обратно.

Еще я открыла для себя огородничество, и оно так меня увлекло, что стало настоящим хобби. Я им занимаюсь им в свободное от работы время. У меня семь теплиц. В них растут необычные, сортовые томаты.

И как-то постепенно я прикипела. Сначала бывала наездами: приеду на недельку, потом на месяц, потом с ребенком приехала — у меня тогда только сын был. И в итоге решила остаться. Мне все нравилось, чувствовала себя здесь лучше, и силы, и энергия появились.

— Что сегодня может привлечь людей жить на селе? Какие мотиваторы есть для молодежи?

— Молодежь и в целом людей возвращаться в село может привлечь комфортное жилье. Наше хозяйство, например, с 2022 года участвует в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". По ней мы построили для специалистов три дома. Плюс к этому мы выкупаем дома и их либо ремонтируем, либо достраиваем и селим в них наших работников.

Еще для молодежи, мне кажется, сегодня хорошей мотивацией могут стать различные поездки на профильные мероприятия: ярмарки, выставки, семинары, форумы и т. д., которые всегда проходят очень интересно и расширяют кругозор. Это я поняла по своему опыту. Я сама благодаря своей работе побывала во многих городах России, которые раньше ни разу не посещала и не известно, когда бы еще я туда попала. Например, только в 2026 году я уже съездила в Смоленск, Архангельск, Нальчик, два раза — в Москву.

— Как изменилось за последние 10 лет село, в котором вы живете?

— Изменилось кардинально и, конечно, в лучшую сторону в том числе, без ложной скромности отмечу, и благодаря нам. На условиях софинансирования вместе с районной администрацией, с местными жителями, при поддержке губернаторских программ мы построили очень много объектов. Отремонтировали водонапорные башни, установили здание фельдшерско-акушерского пункта, обновили уличное освещение, восстановили ограду кладбища, привели в порядок сельские памятники. И, конечно, самое-самое значимое — это строительство дорог, которых раньше не было. Приходилось оставлять машину и идти пешком до села буквально по грязи. А сейчас у нас в Чувичах на всех главных улицах — асфальт.

— Какие практические советы, основываясь на своем опыте, вы могли бы дать тем, кто подумывает сменить городскую прописку на сельскую?

— Первое — это обеспечить себя такой работой, при которой можно зарабатывать деньги, живя в селе. Например, сейчас очень распространен вариант удаленной работы. Во многих селах сегодня, в том числе и в нашем, проведен высокоскоростной широкополосный интернет.

Второе: я рекомендую рассмотреть сельское хозяйство как специальность, потому что помимо агрономов, сельских инженеров, механизаторов, ветеринаров нам нужны и юристы, и бухгалтеры, и экономисты, и офис-менеджеры. Это те профессии, по которым из учебных заведений выпускается много молодежи, которая потом начинает искать работу. Когда беседую с такими ребятами, всегда рассказываю, что, переехав в село как молодые специалисты, они смогут получать доплату сверх своей зарплаты. А также можно получить жилье по программе "Комплексное развитие сельских территорий", есть возможность его выкупить через 5 лет за 10% стоимости и через 10 лет за 1% стоимости. Это тоже дорогого стоит. То есть через 10 лет уже будет собственный дом в собственности. А недвижимость особенно растет в цене в развивающихся селах. Например, в нашем селе с асфальтовыми дорогами, ФАПом, инфраструктурой дома уже увеличились в цене. Из этого вытекает еще один мой практический совет: обратите внимание на села, в которых работают развивающиеся компании. Мы, например, всегда ждем всех желающих на собеседование, предоставляем жилье, трудоустраиваем и всячески помогаем.

— Каковы ваши дальнейшие планы по развитию бизнеса?

— Сейчас мы смотрим в направлении развития агротуризма. Потому что у нас все для этого есть: кафе, точка питания, есть, что посмотреть, где погулять и поработать, например, пособирать яблоки в нашем саду. Сейчас думаем над решением как сделать так, чтобы люди именно к нам приехали. Потому что находимся мы, конечно, достаточно удаленно от города.