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Экономика и бизнес

Авито Услуги: три из четырех онлайн-заказчиков учитывают безопасность при выборе специалиста

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Услуги выяснили, как россияне выбирают специалистов для решения деловых задач. Больше половины респондентов (56%) хотя бы раз искали таких исполнителей через интернет. Для 75% онлайн-заказчиков наличие инструментов безопасности важно при выборе специалиста. При этом 48% говорят, что безопасность сильно или критически влияет на финальное решение*.

Деловых специалистов чаще ищут для личных задач

Большинство пользователей ищут деловых специалистов для себя. Такой ответ дали 67% респондентов, которые обращались за подобными услугами через интернет. Еще 16% искали исполнителей для своего работодателя, а 8% делали это как владельцы бизнеса или ИП.

Самое востребованное направление — юридические услуги. Их искала половина онлайн-заказчиков. Бухгалтерские и налоговые услуги выбирали 24%, IT-услуги — 21%. Столько же пользователей обращались к специалистам по маркетингу, рекламе, SMM и дизайну.

Безопасность и репутация помогают сделать выбор

Для 48% онлайн-заказчиков инструменты безопасности сильно или критически влияют на финальное решение. В том числе 32% скорее откажутся от услуги, если не увидят понятных способов защитить себя. Еще 16% не готовы делать заказ онлайн без гарантий безопасности.

Чаще всего договорённостей "на честном слове" оказывается недостаточно при первом заказе у нового исполнителя. Такой ответ дали 32% респондентов. Еще для 30% поводом зафиксировать условия становится предоплата.

Пользователям важно заранее понимать, как пройдет оплата и что произойдет, если услуга не будет оказана. Для 44% главное условие безопасного заказа состоит в том, чтобы исполнитель получил деньги после приёмки результата. Еще 37% считают важной возможность вернуть аванс.

Убедиться в надежности специалиста помогают и конкретные инструменты. Оплату только после выполнения работы выбирают 44% респондентов. Возможность подключить инструмент "Защита сделки", где договоренности фиксируются заранее, а оплата сохраняется до подтверждения выполнения заказа, отметили 36%. Столько же обращают внимание на готовность специалиста заключить официальный договор и рекомендации проверенных людей.

Подход к выбору исполнителя зависит и от возраста. Молодые заказчики чаще изучают отзывы, рейтинг и примеры работ. Подробные отзывы и рейтинг важны для 30% респондентов 18-24 лет и 18% опрошенных 55-64 лет. На развернутое портфолио обращают внимание 27% и 12% соответственно.

Для заказчиков старшего возраста заметнее роль оплаты и личных рекомендаций. Получение услуги до оплаты важно для 61% респондентов 55-64 лет и 36% опрошенных 18-24 лет. На рекомендации проверенных людей ориентируются 40% и 32% соответственно.

"Когда человек ищет специалиста для деловых задач, он доверяет ему часть своего бизнеса или личного пространства. Поэтому для 75% заказчиков инструменты безопасности становятся не просто опцией, а обязательным условием. Мы видим, что людям важно иметь уверенность в результате: чтобы условия были зафиксированы, оплата прошла прозрачно, а риски — минимизированы. Такие инструменты, как рейтинг пользователя, отзывы, а также отдельный сервис "Защита сделки", могут помочь решить эту задачу и заказчику, и исполнителю. В конечном счете, это про доверие между людьми, которое лежит в основе любой услуги", — отметил Илья Зарембо, руководитель категории "Деловые услуги" на Авито Услугах.

*Опрос проводился в августе 2026 г. В нем приняли участие 10 000 россиян из разных регионов и городов страны — как миллионников, так и мегаполисов и небольших населенных пунктов. 

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