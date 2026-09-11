Авито Услуги: три из четырех онлайн-заказчиков учитывают безопасность при выборе специалиста

Авито Услуги выяснили, как россияне выбирают специалистов для решения деловых задач. Больше половины респондентов (56%) хотя бы раз искали таких исполнителей через интернет. Для 75% онлайн-заказчиков наличие инструментов безопасности важно при выборе специалиста. При этом 48% говорят, что безопасность сильно или критически влияет на финальное решение*.
Деловых специалистов чаще ищут для личных задач
Большинство пользователей ищут деловых специалистов для себя. Такой ответ дали 67% респондентов, которые обращались за подобными услугами через интернет. Еще 16% искали исполнителей для своего работодателя, а 8% делали это как владельцы бизнеса или ИП.
Самое востребованное направление — юридические услуги. Их искала половина онлайн-заказчиков. Бухгалтерские и налоговые услуги выбирали 24%, IT-услуги — 21%. Столько же пользователей обращались к специалистам по маркетингу, рекламе, SMM и дизайну.
Безопасность и репутация помогают сделать выбор
Для 48% онлайн-заказчиков инструменты безопасности сильно или критически влияют на финальное решение. В том числе 32% скорее откажутся от услуги, если не увидят понятных способов защитить себя. Еще 16% не готовы делать заказ онлайн без гарантий безопасности.
Чаще всего договорённостей "на честном слове" оказывается недостаточно при первом заказе у нового исполнителя. Такой ответ дали 32% респондентов. Еще для 30% поводом зафиксировать условия становится предоплата.
Пользователям важно заранее понимать, как пройдет оплата и что произойдет, если услуга не будет оказана. Для 44% главное условие безопасного заказа состоит в том, чтобы исполнитель получил деньги после приёмки результата. Еще 37% считают важной возможность вернуть аванс.
Убедиться в надежности специалиста помогают и конкретные инструменты. Оплату только после выполнения работы выбирают 44% респондентов. Возможность подключить инструмент "Защита сделки", где договоренности фиксируются заранее, а оплата сохраняется до подтверждения выполнения заказа, отметили 36%. Столько же обращают внимание на готовность специалиста заключить официальный договор и рекомендации проверенных людей.
Подход к выбору исполнителя зависит и от возраста. Молодые заказчики чаще изучают отзывы, рейтинг и примеры работ. Подробные отзывы и рейтинг важны для 30% респондентов 18-24 лет и 18% опрошенных 55-64 лет. На развернутое портфолио обращают внимание 27% и 12% соответственно.
Для заказчиков старшего возраста заметнее роль оплаты и личных рекомендаций. Получение услуги до оплаты важно для 61% респондентов 55-64 лет и 36% опрошенных 18-24 лет. На рекомендации проверенных людей ориентируются 40% и 32% соответственно.
"Когда человек ищет специалиста для деловых задач, он доверяет ему часть своего бизнеса или личного пространства. Поэтому для 75% заказчиков инструменты безопасности становятся не просто опцией, а обязательным условием. Мы видим, что людям важно иметь уверенность в результате: чтобы условия были зафиксированы, оплата прошла прозрачно, а риски — минимизированы. Такие инструменты, как рейтинг пользователя, отзывы, а также отдельный сервис "Защита сделки", могут помочь решить эту задачу и заказчику, и исполнителю. В конечном счете, это про доверие между людьми, которое лежит в основе любой услуги", — отметил Илья Зарембо, руководитель категории "Деловые услуги" на Авито Услугах.
*Опрос проводился в августе 2026 г. В нем приняли участие 10 000 россиян из разных регионов и городов страны — как миллионников, так и мегаполисов и небольших населенных пунктов.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.