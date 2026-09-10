В Самарской области состоялась презентация второй "Народной премии" для бизнеса

В среду, 9 сентября, на площадке "Станкозавода" прошла презентация второй "Народной премии 63.RU" — социально значимого проекта, который организует "Шкулев Холдинг". Проект призван отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона. Правительство Самарской области выступает соорганизатором и партнером премии.
От лица губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников презентации приветствовал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
"Для нас большая честь выступать партнером этой инициативы. Премия — это важный инструмент публичного признания, ведь главную оценку здесь дают жители Самарской области. Они своим выбором подтверждают качество, востребованность и честную репутацию компаний. В этом и есть уникальность проекта: это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, перенять лучшие практики и найти новых партнеров", — отметил Павел Финк.
Министр также подчеркнул, что правительство региона системно поддерживает развитие предпринимательства. Сегодня в регионе свою деятельность ведут свыше 140 тысяч субъектов МСП. Самарская область уверенно занимает высокие позиции в профильных федеральных рейтингах, и такие проекты, как "Народная премия", работают на укрепление делового климата. Прямой диалог на подобных площадках позволяет быть на связи с бизнесом, слышать запросы предпринимателей и оперативно на них реагировать.
После главы минэкономразвития на сцену вышел депутат Самарской губернской думы Роман Балтер: "Это очень здорово, когда в нашем регионе проходят такие некоммерческие и неполитизированные акции, на которых предприниматели нашего города, нашей области могут показать себя и посмотреть других".
В 2025 году представители бизнеса подали более 8 тысяч заявок, жители региона отдали больше 40 тысяч голосов. Было выбрано 100 финалистов и определены 11 компаний-победителей.
Голосование в рамках премии проходит в два этапа. Сначала читатели 63.RU предлагают номинантов. Затем в каждой из 10 номинаций определяется по 10 самых упоминаемых компаний, которые входят в шорт-лист и автоматически становятся топ-100 лучших компаний региона. На втором этапе голосование идет на специальном сайте. Победителей определяют только голоса жителей. Участие в премии бесплатное. Итоги Народной премии подведут в ноябре.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.