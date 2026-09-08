"Северсталь Сеть" представила новую модель комплексного партнерства с малым и средним бизнесом

"Северсталь Сеть" в рамках "Открытого диалога" подвела итоги работы за 7 месяцев 2026 года и представила новую стратегию позиционирования — "Ваша Северсталь".

"Северсталь Сеть" в рамках "Открытого диалога" подвела итоги работы за 7 месяцев 2026 года и представила новую стратегию позиционирования — "Ваша Северсталь".

Встреча в формате "Открытого диалога" прошла в московском офисе "Северсталь Сети" — федерального дистрибуционного направления "Северстали" для работы со средним и малым бизнесом. В разговоре приняли участие руководители компании и консалтинговой группы "Текарт".

По информации "Текарта", российский рынок металлопотребления в первом полугодии 2026 года сократился на 7,5%. При этом в секторе малого и среднего бизнеса ситуация складывается сложнее средних отраслевых показателей: индекс деловой активности RSBI в июле составил всего 49,4 пункта, а его компонент "продажи" опустился до минимума с начала 2023 года — 39,7 пункта. Половина предпринимателей отмечает снижение выручки, а 37% ожидают дальнейшего ухудшения. Так, в производстве металлоконструкций выручка сегмента МСБ упала на 8,6%, прибыль — на 42,6%. В строительстве зданий — падение выручки на 10%, прибыли на 61,7%. В машиностроении сокращение выручки — 5%, прибыли — на 24%.

Характеризуя изменения рыночной среды, генеральный директор "Текарт" Илья Никулин отметил: "Больше всего страдает малый и средний бизнес, который сталкивается с падением спроса, снижением маржи и нехваткой оборотного капитала. В этом контексте радикально меняется роль дистрибутора — клиенту уже недостаточно просто купить металл, ему важно, чтобы поставщик взял на себя содержание складских остатков, финансирование, комплектацию, обработку и логистику".

На рынке эта бизнес-модель уже была реализована "Северсталь Сетью", созданной в ноябре 2025 года в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" для работы со средним и малым бизнесом. За это время компания завершила организационную трансформацию: были внедрены общая региональная структура продаж, сквозное планирование запасов и принцип "один клиент — один менеджер".

Несмотря на снижение рынка, "Северсталь Сеть" по итогам семи месяцев сохранила объем реализации на уровне прошлого года — 1,6 млн тонн. Продажи новых видов продукции выросли на 19%, продукции с дополнительной переработкой — на 5,5%, а клиентская база выросла более чем на 2,5 тыс. новых клиентов.

"Итоги семи месяцев показывают востребованность комплексного подхода среди малого и среднего бизнеса. Сегодня "Северсталь Сеть" закрывает полный производственный цикл для клиента. Мы одновременно и производители, и переработчики, что позволяет обеспечить сквозной контроль качества на всей цепочке поставок", — отметил Владислав Палицин, коммерческий директор "Северсталь Сети".

Успешное завершение организационной интеграции подготовило платформу для обновления позиционирования "Северсталь Сети". Новая модель "Ваша Северсталь" предполагает, что возможности производителя становятся доступными для бизнеса любого масштаба, а объем заказа перестает быть барьером для сотрудничества.

"Мы перестраиваем процессы вокруг задач, которые бизнесу экономически невыгодно решать самому: избавляем клиента от необходимости хранить лишний металл — за счет широкой региональной складской сети и возможности закупать мелкими партиями, от инвестиций в собственное перерабатывающее оборудование — благодаря сервисным металлоцентрам, и от рутинных операций по оформлению заказов — благодаря удобному интернет-магазину. Сегодня клиент постепенно перекладывает на поставщика часть собственного оборотного капитала и часть своей инфраструктуры, а решение о сотрудничестве все чаще зависит от экономического эффекта партнерства на каждом этапе", — отмечает директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников.

Клиенты получают металл там, где он нужен: в своем регионе без риска простоев из-за логистики — благодаря разветвленной федеральной сети складов от Калининграда до Южно-Сахалинска. Складской сортамент формируется с учетом локального спроса, что позволяет оперативно иметь в наличии металлопрокат под конкретные задачи без длительного ожидания. Снимая с бизнеса необходимость координировать множество поставщиков, компания обеспечивает комплектность поставок в рамках одного заказа и единого договора. Для получения металлопроката в срок и в необходимом размере доступны услуги сервисных металлоцентров, которые осуществляют резку металла под размер и предлагают вариативность упаковки и доставки.

Ускорить и упростить рутинные операции позволяют цифровые сервисы и интернет-магазин "Северсталь Сети", где можно быстро, бесконтактно и в пару кликов проверить наличие металла на ближайших складах и оформить заказ в удобное время. Онлайн-калькулятор доставки охватывает свыше 400 маршрутов по России.

Клиенты малого и среднего бизнеса также получили возможность повышать маржинальность и снижать себестоимость проектов за счет сотрудничества с экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг". Только за последнее время клиентам стало доступно более 70 новых видов продукции с улучшенными характеристиками. Подбор материалов и технологий, консультационная помощь и многое другое, что ранее было доступно только крупным корпоративным заказчикам, теперь стало частью комплексного предложения "Северсталь Сети" для СМБ.

Говоря о планах дальнейшего развития, директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса "Северстали" Виктор Романовский подчеркнул: "Рынок меняется, и вместе с ним меняются требования клиентов. Малый и средний бизнес все чаще ищет не просто поставщика металла, а партнера, готового взять на себя решение его комплексных задач. Наша ключевая задача — чтобы бизнес наших клиентов рос быстрее рынка, а экспертиза, продукты и сервисы "Северсталь Сети" стали для них реальным конкурентным преимуществом на годы вперед".