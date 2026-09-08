Во вторник, 8 сентября, в России впервые отметили День языков народов Российской Федерации — памятную дату, учрежденную Указом Президента России Владимира Путина. Цель праздника — сохранение и поддержка языков народов России. Дата выбрана не случайно: 8 сентября — день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало мостом между культурами разных народов нашей страны.

Главной площадкой празднования в Самарской области стал Дом дружбы народов Самарской области. Здесь состоялся Всероссийский просветительский диктант "Россия — дом народов", организованный Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Тема акции — Год единства народов России.

Участники писали текст на русском языке — государственном языке страны, который объединяет народы от Кавказа до Дальнего Востока. Выбор творчества Расула Гамзатова в качестве основы для диктанта стал символом этого единства: поэт творил на родном аварском и на русском, который называл своими "крыльями".

Перед началом диктанта студенты Поволжского государственного колледжа — будущие юристы — познакомились с выставкой "Многонациональная губерния" и библиовыставкой литературы на языках народов Самарской области.

"Языки — это душа каждого народа, носители его многовековой мудрости, традиций и культуры. Когда исчезает язык, то исчезает целый мир, уникальное восприятие действительности, накопленное веками. Именно поэтому в Год единства народов России мы говорим о важности сохранения языкового многообразия. Это не противоречит идее единства, а наоборот, укрепляет ее. Россия сильна своим многообразием, и наша задача — беречь каждый язык как часть общего культурного кода страны", — подчеркнул заместитель директора ГКУ СО "Дом дружбы народов" Петр Сучков.

Почетную миссию прочитать текст диктанта доверили Евгению Киселеву, подполковнику Военно‑космических сил в запасе, председателю Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда", руководителю Самарской школы будущих космонавтов.

Сегодня в России проживают представители более 190 народов, звучат более 270 языков и диалектов. Самарская земля — настоящая модель этого многообразия: здесь живут русские, татары, чуваши, мордва, башкиры, казахи и представители многих других народов. Русский язык является для них основным средством общения и единения.

Как подчеркнули участники мероприятия, текст диктанта помог им по-новому взглянуть на обычные вещи.

"Участие в такой акции для меня — возможность почувствовать себя частью большой истории моей страны и выразить уважение к культурам других народов", — сказала Софья Н.

"Творчество Гамзатова — это про взаимопонимание, про то, как важно слышать друг друга, несмотря на различия. В его строках чувствуется мудрость горского народа, но при этом они очень близки и понятны человеку любой национальности. Поэтому, на мой взгляд, его произведения идеально легли в основу диктанта в Год единства", — считает Мухамедазис Х.

"Мне очень понравилось, что диктант проходил именно в Доме дружбы народов, который является символ того, о чем мы сегодня писали, — говорит студентка Марьяна Ш. — А строки Гамзатова заставили задуматься о том, как много нас объединяет".