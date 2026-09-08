Во вторник, 8 сентября, в России впервые отметили День языков народов Российской Федерации — памятную дату, учрежденную Указом Президента России Владимира Путина. Цель праздника — сохранение и поддержка языков народов России. Дата выбрана не случайно: 8 сентября — день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало мостом между культурами разных народов нашей страны.
Главной площадкой празднования в Самарской области стал Дом дружбы народов Самарской области. Здесь состоялся Всероссийский просветительский диктант "Россия — дом народов", организованный Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Тема акции — Год единства народов России.
Участники писали текст на русском языке — государственном языке страны, который объединяет народы от Кавказа до Дальнего Востока. Выбор творчества Расула Гамзатова в качестве основы для диктанта стал символом этого единства: поэт творил на родном аварском и на русском, который называл своими "крыльями".
Перед началом диктанта студенты Поволжского государственного колледжа — будущие юристы — познакомились с выставкой "Многонациональная губерния" и библиовыставкой литературы на языках народов Самарской области.
"Языки — это душа каждого народа, носители его многовековой мудрости, традиций и культуры. Когда исчезает язык, то исчезает целый мир, уникальное восприятие действительности, накопленное веками. Именно поэтому в Год единства народов России мы говорим о важности сохранения языкового многообразия. Это не противоречит идее единства, а наоборот, укрепляет ее. Россия сильна своим многообразием, и наша задача — беречь каждый язык как часть общего культурного кода страны", — подчеркнул заместитель директора ГКУ СО "Дом дружбы народов" Петр Сучков.
Почетную миссию прочитать текст диктанта доверили Евгению Киселеву, подполковнику Военно‑космических сил в запасе, председателю Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда", руководителю Самарской школы будущих космонавтов.
Сегодня в России проживают представители более 190 народов, звучат более 270 языков и диалектов. Самарская земля — настоящая модель этого многообразия: здесь живут русские, татары, чуваши, мордва, башкиры, казахи и представители многих других народов. Русский язык является для них основным средством общения и единения.
Как подчеркнули участники мероприятия, текст диктанта помог им по-новому взглянуть на обычные вещи.
"Участие в такой акции для меня — возможность почувствовать себя частью большой истории моей страны и выразить уважение к культурам других народов", — сказала Софья Н.
"Творчество Гамзатова — это про взаимопонимание, про то, как важно слышать друг друга, несмотря на различия. В его строках чувствуется мудрость горского народа, но при этом они очень близки и понятны человеку любой национальности. Поэтому, на мой взгляд, его произведения идеально легли в основу диктанта в Год единства", — считает Мухамедазис Х.
"Мне очень понравилось, что диктант проходил именно в Доме дружбы народов, который является символ того, о чем мы сегодня писали, — говорит студентка Марьяна Ш. — А строки Гамзатова заставили задуматься о том, как много нас объединяет".
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.