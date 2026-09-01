По Волге отправился теплоход с участниками Международного фестиваля-лаборатории "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026"

С 1 по 7 сентября теплоход "Александр Попов" станет уникальной творческой площадкой Приволжского федерального округа, объединив города Приволжья. Участники фестиваля-лаборатории "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026" отправились в путешествие по великой реке Волге с остановками в пяти городах: Саратов — Самара — Казань — Кострома — Нижний Новгород.

На борту теплохода пройдут творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей. Среди участников фестиваля — Самарский молодежный театр "DragLAB — больше, чем театр".

На торжественном отправлении участников фестиваля приветствовал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев: "Рад приветствовать вас на берегу Волги — именно здесь сегодня начинается новый этап вашего театрального путешествия. Впереди семь дней работы, встреч и экспериментов — время, когда привычные границы можно оставить на берегу. У вас есть уникальная возможность творить вместе с педагогами ГИТИСа в атмосфере творческого единства.

Дать старт проекту именно из Саратова — очень символично. Это город с богатой театральной историей. Здесь начинали свой творческий путь известные на всю страну и любимые зрителями актеры и режиссеры. Кстати, совсем недавно мы отмечали 91-ю годовщину со дня рождения уроженца Саратова Олега Павловича Табакова. Пусть каждый день этого путешествия станет новым театральным берегом — с неожиданными идеями, открытиями и вдохновением. Пусть каждый увезет с собой домой не только впечатления, но и что-то новое, что продолжит жить на сцене".

В этом году фестиваль-лаборатория "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026" посвящен русским писателям и поэтам-юбилярам. Режиссеры взяли в работу отрывки по произведениям Николая Лескова, Евгения Шварца, Мусы Джалиля, Михаила Булгакова, Александра Афанасьева, Николая Гумилева, Аркадия Аверченко.

Участники фестиваля — лауреаты окружного проекта "Театральное Приволжье", выпускники, студенты, педагоги ГИТИСа, актеры-студенты профильных театральных школ Приволжского и Центрального федеральных округов, студенты-актеры из Республики Кыргызстан и Китая.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне, 31 августа, в Саратовском театре кукол "Теремок". Зрителям были представлены эскизы спектаклей по произведениям Михаила Булгакова — "Дьяволиада" и "Багровый остров", задавшие высокую творческую планку предстоящему фестивальному маршруту.

"Театр сегодня — это не только искусство сцены, но и возможность услышать другого человека, понять его культуру, опыт и взгляд на мир. Именно поэтому международные проекты, которые объединяют молодых артистов и режиссеров, имеют особую ценность. "ГИТИСФЕСТ" создает пространство для профессионального диалога, где рождаются не только новые театральные идеи, но и человеческие связи. Для нас важно быть частью этого процесса, представлять Самару и вместе с коллегами из России, Китая и Кыргызстана искать новые формы культурного взаимодействия. Уверен, что такие встречи становятся основой для долгосрочного сотрудничества и настоящего культурного союзничества", — отметил Семен Гуськов, режиссер самарского театра "DragLAB — больше, чем театр".

В Самаре показ состоится 2 сентября в 15:00 на сцене КЦ "Дирижабль" по адресу: ул. Куйбышева, 104.

В программе: эскизы спектаклей по произведениям Николая Лескова — "Левша" и "Очарованный странник", тематические встречи и "Атмосферник по стихам Николая Гумилева "Жираф".