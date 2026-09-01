Вячеславу Дормидонтову могут простить долги перед кредиторами

Финансовый управляющий экс-депутата губернской думы Вячеслава Дормидонтова попросил арбитражный суд освободить его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами. С таким предложением управляющий вышел в суд в рамках ходатайства о завершении процедуры банкротства Дормидонтова.

Суд решил дать кредиторам время на подготовку позиции по вопросу списания долгов и отложил рассмотрение ходатайства сначала на 24 августа, а затем на 2 сентября.

Напомним, Вячеслав Дормидонтов был признан банкротом в декабре 2023 года. В суд с соответствующим заявлением он обратился сам, объяснив свое решение наличием задолженности перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. Долг связан с делом о банкротстве ООО "Самарский комбинат "Родник", по которому Вячеслава Дормидонтова как экс-руководителя предприятия привлекли к субсидиарной ответственности.

Вячеслав Дормидонтов дважды избирался депутатом городской думы Самары (в 2010 и 2020 годах), а в 2021 г. прошел в губернскую думу по Безымянскому округу. С 2018 по 2021 г. Дормидонтов был директором СК "Родник".