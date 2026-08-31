Авито приглашает на буткемп для начинающих дизайнеров и UX-специалистов

Технологическая платформа Авито открывает набор на Avito Design Bootcamp — оплачиваемую годовую программу для начинающих UX-исследователей, дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров и UX-редакторов. Участники присоединятся к командам Авито и с первых дней будут работать над реальными задачами бизнеса вместе с опытными экспертами. Они смогут вырасти с уровня стажера до middle-специалиста, а лучшие получат возможность продолжить карьеру в компании. Набор продлится до 6 сентября 2026 года.

В зависимости от выбранного трека участники будут работать над пользовательским опытом, визуальными решениями, исследованиями или продуктовыми текстами. На протяжении всей программы их будут сопровождать наставники из команды Авито, которые погрузят в рабочие процессы, будут регулярно давать обратную связь и поддерживать профессиональное развитие.

Программа подойдет начинающим специалистам с базовыми навыками в выбранном направлении и готовностью работать полный рабочий день. Для части треков понадобится портфолио, а кандидатам на UX-исследования — образование в области социологии, психологии, IT или UX-исследований.

Отбор проходит в несколько этапов: заявка с резюме и портфолио (для части треков), тестовое задание, приближенное к реальным задачам Авито, и два интервью — с HR и с командой. Успешное прохождение всех этапов завершается оффером на Design Bootcamp.

Годовая программа оплачивается: участники будут официально трудоустроены в Авито. Компания предоставит технику, компенсирует питание и откроет доступ к внутренним образовательным материалам и профессиональному сообществу. Каждый сможет проявить себя в команде, а те, кто покажет лучшие результаты, — продолжить путь в компании.

"Мы создаем для молодых специалистов разные возможности для старта и развития в профессии — от образовательных программ до стажировок и буткемпов. В основе Design Bootcamp — полноценная работа в дизайн-команде Авито. С первого дня участники включаются в задачи бизнеса и отвечают за результат вместе с командой. За год под руководством опытных наставников они проходят путь от стажера до middle-специалиста: перенимают экспертизу команды, получают постоянную обратную связь и учатся принимать решения в реальных продуктовых условиях", — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в Авито.

Больше информации о программе доступно на лендинге.