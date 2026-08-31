Авито приглашает на буткемп для начинающих дизайнеров и UX-специалистов

Технологическая платформа Авито открывает набор на Avito Design Bootcamp — оплачиваемую годовую программу для начинающих UX-исследователей, дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров и UX-редакторов. Участники присоединятся к командам Авито и с первых дней будут работать над реальными задачами бизнеса вместе с опытными экспертами. Они смогут вырасти с уровня стажера до middle-специалиста, а лучшие получат возможность продолжить карьеру в компании. Набор продлится до 6 сентября 2026 года.
В зависимости от выбранного трека участники будут работать над пользовательским опытом, визуальными решениями, исследованиями или продуктовыми текстами. На протяжении всей программы их будут сопровождать наставники из команды Авито, которые погрузят в рабочие процессы, будут регулярно давать обратную связь и поддерживать профессиональное развитие.
Программа подойдет начинающим специалистам с базовыми навыками в выбранном направлении и готовностью работать полный рабочий день. Для части треков понадобится портфолио, а кандидатам на UX-исследования — образование в области социологии, психологии, IT или UX-исследований.
Отбор проходит в несколько этапов: заявка с резюме и портфолио (для части треков), тестовое задание, приближенное к реальным задачам Авито, и два интервью — с HR и с командой. Успешное прохождение всех этапов завершается оффером на Design Bootcamp.
Годовая программа оплачивается: участники будут официально трудоустроены в Авито. Компания предоставит технику, компенсирует питание и откроет доступ к внутренним образовательным материалам и профессиональному сообществу. Каждый сможет проявить себя в команде, а те, кто покажет лучшие результаты, — продолжить путь в компании.
"Мы создаем для молодых специалистов разные возможности для старта и развития в профессии — от образовательных программ до стажировок и буткемпов. В основе Design Bootcamp — полноценная работа в дизайн-команде Авито. С первого дня участники включаются в задачи бизнеса и отвечают за результат вместе с командой. За год под руководством опытных наставников они проходят путь от стажера до middle-специалиста: перенимают экспертизу команды, получают постоянную обратную связь и учатся принимать решения в реальных продуктовых условиях", — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в Авито.
Больше информации о программе доступно на лендинге.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.