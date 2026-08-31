Председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден за вклад в развитие Самарской области

29 августа в правительстве Самарской области в Москве состоялась торжественная церемония вручения региональных наград. Председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов был удостоен знака "За особый вклад в развитие Самарской области". Награду вручил губернатор региона Вячеслав Андреевич Федорищев.

Знак "За вклад в развитие Самарской области" является новой региональной наградой. Она была учреждена губернатором и впервые вручена в 2026 году. В числе первых награжденных были военнослужащие, представители федеральных структур и священнослужители.

Александр Зинурович Шамсутдинов подчеркнул, что полученная награда — результат плодотворной совместной работы с правительством Самарской области.

"Я благодарен за высокую оценку нашей работы. Отдельно хочу отметить эффективное взаимодействие с правительством региона и поблагодарить за доверие и партнерство. Уверен, что вместе мы добьемся существенных результатов в развитии профессионального, детско-юношеского хоккея и адаптивного спорта в Самарской области. Впереди много работы", — отметил председатель совета директоров компании "Полипласт".

"Полипласт" реализует в Самарской области комплексную программу корпоративной социальной ответственности, ключевым направлением которой является поддержка хоккея. Компания выступает партнером хоккейного клуба "Лада", который в текущем году отмечает 50-летие со дня основания, содействует укреплению материально-технической базы и созданию условий для подготовки резерва. Отдельное внимание уделяется детскому хоккею, следж-хоккею и популяризации здорового образа жизни среди всех категорий граждан.