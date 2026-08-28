Старшее поколение и дети Альфа стали лидерами роста аудитории музыкальных приложений

Россияне стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания любимых треков и подкастов. Как выяснили аналитики МегаФона, с начала лета число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Самый заметный прирост аудитории показали абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет).

В гендерном разрезе главными любителями музыки оказались мужчины — они обращаются к стримингам на 53% чаще женщин. В общей доле ценителей аудио лидируют россияне 35-44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 40%. На втором месте — категория 45-54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 15%. При этом лидерами по приросту оказалось старшее поколение и подростки.

Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора, который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы. Наибольшая динамика интереса к аудиоконтенту в летний период была зафиксирована именно у старшего поколения 55-64 лет (+26% c начала лета) и детей Альфа (+10%). В период летних каникул школьники 14-17 лет активно слушают музыку и подкасты, на которые не хватало времени в учебном году.

Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.