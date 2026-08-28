Старшее поколение и дети Альфа стали лидерами роста аудитории музыкальных приложений

Россияне стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания любимых треков и подкастов. Как выяснили аналитики МегаФона, с начала лета число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Самый заметный прирост аудитории показали абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет).
В гендерном разрезе главными любителями музыки оказались мужчины — они обращаются к стримингам на 53% чаще женщин. В общей доле ценителей аудио лидируют россияне 35-44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 40%. На втором месте — категория 45-54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 15%. При этом лидерами по приросту оказалось старшее поколение и подростки.
Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора, который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы. Наибольшая динамика интереса к аудиоконтенту в летний период была зафиксирована именно у старшего поколения 55-64 лет (+26% c начала лета) и детей Альфа (+10%). В период летних каникул школьники 14-17 лет активно слушают музыку и подкасты, на которые не хватало времени в учебном году.
Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово