"Игры", кино и путешествия: "Ростелеком" рассказал об увлечениях пользователей своей игровой платформы

В преддверии Всемирного дня видеоигр, который традиционно отмечается 29 августа, онлайн-платформа "Игры Ростелеком" провела опрос среди своих пользователей и составила портрет современного геймера. С начала 2026 года общее количество пользователей игровой платформы "Ростелекома" превысило 1,5 млн человек.

Аудитория платформы на 68% состоит из мужчин. Наиболее активная возрастная группа — пользователи от 25 до 34 лет. Примечательно, что четверть всех визитов приходится на аудиторию старше 55 лет, тогда как доля несовершеннолетних составляет всего 8%. К своим основным интересам, помимо видеоигр, пользователи "Игр" относят кино (52%), путешествия (37%) и бизнес (19%).

География сервиса охватывает 1 100 городов в 80 регионах страны. В топ-5 регионов по числу посещений вошли: Москва и Московская область (17%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,5%), а также Ростовская область (3%).

Примечательно, что пик посещений онлайн-платформы приходится на вечерний период: с 18:00 до полуночи. В период с 2:00 до 4:00 ночи активность на сайте в пять раз ниже.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Результаты нашего опроса ко Дню геймера подтверждают, что качественный цифровой контент востребован по всей стране — от крупных городов до малых населенных пунктов в различных поясах. Мы продолжим развивать игровую платформу, наполняя ее новыми предложениями, чтобы каждый пользователь нашел что-то по душе".

"Игры Ростелеком" — новая онлайн-платформа для геймеров, предоставляющая уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс, на котором представлено свыше 7 тыс. предложений, и лаунчер для партнеров из игровой индустрии, который был установлен более 50 тыс. раз.