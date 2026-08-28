"Игры", кино и путешествия: "Ростелеком" рассказал об увлечениях пользователей своей игровой платформы

В преддверии Всемирного дня видеоигр, который традиционно отмечается 29 августа, онлайн-платформа "Игры Ростелеком" провела опрос среди своих пользователей и составила портрет современного геймера. С начала 2026 года общее количество пользователей игровой платформы "Ростелекома" превысило 1,5 млн человек.
Аудитория платформы на 68% состоит из мужчин. Наиболее активная возрастная группа — пользователи от 25 до 34 лет. Примечательно, что четверть всех визитов приходится на аудиторию старше 55 лет, тогда как доля несовершеннолетних составляет всего 8%. К своим основным интересам, помимо видеоигр, пользователи "Игр" относят кино (52%), путешествия (37%) и бизнес (19%).
География сервиса охватывает 1 100 городов в 80 регионах страны. В топ-5 регионов по числу посещений вошли: Москва и Московская область (17%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,5%), а также Ростовская область (3%).
Примечательно, что пик посещений онлайн-платформы приходится на вечерний период: с 18:00 до полуночи. В период с 2:00 до 4:00 ночи активность на сайте в пять раз ниже.
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":
"Результаты нашего опроса ко Дню геймера подтверждают, что качественный цифровой контент востребован по всей стране — от крупных городов до малых населенных пунктов в различных поясах. Мы продолжим развивать игровую платформу, наполняя ее новыми предложениями, чтобы каждый пользователь нашел что-то по душе".
"Игры Ростелеком" — новая онлайн-платформа для геймеров, предоставляющая уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс, на котором представлено свыше 7 тыс. предложений, и лаунчер для партнеров из игровой индустрии, который был установлен более 50 тыс. раз.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово