Эксперт Авито Авто рассказал о программе "Семейный автомобиль" и других льготах

В 2026 году в России действует программа льготного автокредитования "Семейный автомобиль", по которой семьи с детьми могут получить скидку от государства на покупку нового авто. О том, как получить субсидию и какие автомобили выбрать для семьи с максимальной выгодой, рассказал руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто Артем Хомутинников.
Программа "Семейный автомобиль" — это льготное автокредитование, по которому государство компенсирует часть стоимости нового автомобиля. В 2026 году базовая скидка в большинстве регионов составляет 10%. Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка увеличивается до 25%. Эта субсидия направляется банку и уменьшает размер первоначального взноса или основного долга по кредиту. Чтобы получить субсидию, необходимо соответствовать требованиям:
- наличие двух и более несовершеннолетних детей (для ДФО — достаточно одного), включая усыновленных, а также детей, находящихся под опекой или попечительством;
- отсутствие других действующих автокредитов, оформленных в текущем или прошлом календарном году;
- российское гражданство и наличие водительских прав.
Кредит по программе можно оформить в банках-партнерах, включенных в перечень Минпромторга. Ставка по кредиту не может превышать ключевую ставку на 5 п. п. (т.е. в августе 2026 года — не более 19% годовых).
Программа действует до 31 декабря 2026 года. В текущем году на льготное автокредитование в бюджете заложено около 20 млрд рублей. Лимит субсидий ограничен, поэтому выдача кредитов может быть досрочно приостановлена при исчерпании бюджета.
Под условия программы подходят не все машины, а только те, которые соответствуют нескольким критериям:
- автомобиль должен быть новым и выпущенным не ранее 2025 года;
- стоимость авто с двигателем внутреннего сгорания — не более 2 млн рублей;
- автомобиль должен быть собран в России. В программе действует требование по уровню локализации — часть комплектующих должна производиться в РФ.
Степень локализации оценивает Минпромторг в баллах, которые начисляются за технологические операции: сварку кузова, окраску, штамповку, установку двигателя и использование отечественных комплектующих. В 2026 году порог для участия в программе составляет 2500 баллов.
Под данные критерии попадают все легковые автомобили LADA (Granta, Iskra, Largus, Niva Legend, Niva Travel, Vesta) и УАЗ (Hunter, Patriot, Pickup). Коммерческие модели (ГАЗель NN и Business, УАЗ СГР, LADA ВИС) тоже участвуют в программе, но для семейных поездок они менее актуальны.
Для электромобилей и гибридов в России предусмотрена отдельная программа льготного автокредитования. Размер скидки по ней составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. В отличие от "Семейного автомобиля", здесь нет ограничений по цене машины — скидку могут получить все категории граждан, независимо от наличия детей. Требования к локализации те же — не менее 2500 баллов.
Среди "зеленых" автомобилей, доступных по этой программе, — Амберавто А5, а также автомобили брендов EONYX, EVOLUTE (I‑JET, I‑JOY, I‑SKY, I‑SPACE, I‑VAN) и VOYAH (DREAM, FREE, PASSION).
По мнению Артема Хомутинникова, при выборе автомобиля стоит обращать внимание не только на размер скидки, но и на практичность машины для ежедневных поездок с детьми.
LADA Largus — один из самых вместительных автомобилей в линейке производителя: объем багажника в пятиместной версии составляет 560 литров, а при складывании заднего ряда сидений вместимость вырастает до 2350 литров — этого достаточно, чтобы без проблем разместить коляску, велосипеды или детский самокат. Средняя стоимость модели на платформе — 1,77 млн рублей, при скидке 10% экономия составит 177 тыс. рублей.
Согласно исследованию Авито Авто и "Детского мира", безопасность является ключевым фактором при выборе автомобиля для 53% родителей. Полный набор систем активной безопасности доступен у LADA Vesta: системы помощи при вождении, подушки безопасности и крепления ISOFIX для детских кресел. Средняя цена автомобиля составляет 1,81 млн рублей. Со скидкой 10% семья может сэкономить 181 тыс. рублей.
Для семей, которые предпочитают активный отдых и загородные поездки, оптимальный выбор — LADA Niva Travel. Высокий дорожный просвет (220 мм) и полный привод обеспечивают хорошую проходимость. Средняя цена автомобиля на платформе составляет 1,6 млн рублей. С учетом госсубсидии 10% цена снизится на 160 тыс. рублей.
EVOLUTE i‑JOY — электрокроссовер, содержание которого обходится дешевле за счет меньших расходов на топливо и обслуживание. Модель имеет запас хода до 400 км и предлагает современное оснащение: панорамную крышу, камеры кругового обзора и мультимедийную систему с большим экраном. Средняя стоимость такого автомобиля — 2,9 млн рублей. С учетом субсидии 35% (но не более 925 тыс. рублей) цена снижается до 2 млн рублей.
По данным Авито Авто, 35% семей с детьми в дальних поездках стали больше внимания уделять комфорту в салоне. Наиболее высокий уровень оснащения предлагают премиальные модели, в их числе — Voyah Free: адаптивный круиз-контроль, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, система мониторинга слепых зон и мультимедийный дисплей для пассажиров на заднем ряду. Средняя цена автомобиля — 6,6 млн рублей. С учетом максимальной скидки по программе (925 тыс. рублей) стоимость для семьи снижается до 5,6 млн рублей.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.