Эксперт Авито Авто рассказал о программе "Семейный автомобиль" и других льготах

В 2026 году в России действует программа льготного автокредитования "Семейный автомобиль", по которой семьи с детьми могут получить скидку от государства на покупку нового авто. О том, как получить субсидию и какие автомобили выбрать для семьи с максимальной выгодой, рассказал руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто Артем Хомутинников.

Программа "Семейный автомобиль" — это льготное автокредитование, по которому государство компенсирует часть стоимости нового автомобиля. В 2026 году базовая скидка в большинстве регионов составляет 10%. Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка увеличивается до 25%. Эта субсидия направляется банку и уменьшает размер первоначального взноса или основного долга по кредиту. Чтобы получить субсидию, необходимо соответствовать требованиям:

наличие двух и более несовершеннолетних детей (для ДФО — достаточно одного), включая усыновленных, а также детей, находящихся под опекой или попечительством;

отсутствие других действующих автокредитов, оформленных в текущем или прошлом календарном году;

российское гражданство и наличие водительских прав.

Кредит по программе можно оформить в банках-партнерах, включенных в перечень Минпромторга. Ставка по кредиту не может превышать ключевую ставку на 5 п. п. (т.е. в августе 2026 года — не более 19% годовых).

Программа действует до 31 декабря 2026 года. В текущем году на льготное автокредитование в бюджете заложено около 20 млрд рублей. Лимит субсидий ограничен, поэтому выдача кредитов может быть досрочно приостановлена при исчерпании бюджета.

Под условия программы подходят не все машины, а только те, которые соответствуют нескольким критериям:

автомобиль должен быть новым и выпущенным не ранее 2025 года;

стоимость авто с двигателем внутреннего сгорания — не более 2 млн рублей;

автомобиль должен быть собран в России. В программе действует требование по уровню локализации — часть комплектующих должна производиться в РФ.

Степень локализации оценивает Минпромторг в баллах, которые начисляются за технологические операции: сварку кузова, окраску, штамповку, установку двигателя и использование отечественных комплектующих. В 2026 году порог для участия в программе составляет 2500 баллов.

Под данные критерии попадают все легковые автомобили LADA (Granta, Iskra, Largus, Niva Legend, Niva Travel, Vesta) и УАЗ (Hunter, Patriot, Pickup). Коммерческие модели (ГАЗель NN и Business, УАЗ СГР, LADA ВИС) тоже участвуют в программе, но для семейных поездок они менее актуальны.

Для электромобилей и гибридов в России предусмотрена отдельная программа льготного автокредитования. Размер скидки по ней составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. В отличие от "Семейного автомобиля", здесь нет ограничений по цене машины — скидку могут получить все категории граждан, независимо от наличия детей. Требования к локализации те же — не менее 2500 баллов.

Среди "зеленых" автомобилей, доступных по этой программе, — Амберавто А5, а также автомобили брендов EONYX, EVOLUTE (I‑JET, I‑JOY, I‑SKY, I‑SPACE, I‑VAN) и VOYAH (DREAM, FREE, PASSION).

По мнению Артема Хомутинникова, при выборе автомобиля стоит обращать внимание не только на размер скидки, но и на практичность машины для ежедневных поездок с детьми.

LADA Largus — один из самых вместительных автомобилей в линейке производителя: объем багажника в пятиместной версии составляет 560 литров, а при складывании заднего ряда сидений вместимость вырастает до 2350 литров — этого достаточно, чтобы без проблем разместить коляску, велосипеды или детский самокат. Средняя стоимость модели на платформе — 1,77 млн рублей, при скидке 10% экономия составит 177 тыс. рублей.

Согласно исследованию Авито Авто и "Детского мира", безопасность является ключевым фактором при выборе автомобиля для 53% родителей. Полный набор систем активной безопасности доступен у LADA Vesta: системы помощи при вождении, подушки безопасности и крепления ISOFIX для детских кресел. Средняя цена автомобиля составляет 1,81 млн рублей. Со скидкой 10% семья может сэкономить 181 тыс. рублей.

Для семей, которые предпочитают активный отдых и загородные поездки, оптимальный выбор — LADA Niva Travel. Высокий дорожный просвет (220 мм) и полный привод обеспечивают хорошую проходимость. Средняя цена автомобиля на платформе составляет 1,6 млн рублей. С учетом госсубсидии 10% цена снизится на 160 тыс. рублей.

EVOLUTE i‑JOY — электрокроссовер, содержание которого обходится дешевле за счет меньших расходов на топливо и обслуживание. Модель имеет запас хода до 400 км и предлагает современное оснащение: панорамную крышу, камеры кругового обзора и мультимедийную систему с большим экраном. Средняя стоимость такого автомобиля — 2,9 млн рублей. С учетом субсидии 35% (но не более 925 тыс. рублей) цена снижается до 2 млн рублей.

По данным Авито Авто, 35% семей с детьми в дальних поездках стали больше внимания уделять комфорту в салоне. Наиболее высокий уровень оснащения предлагают премиальные модели, в их числе — Voyah Free: адаптивный круиз-контроль, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, система мониторинга слепых зон и мультимедийный дисплей для пассажиров на заднем ряду. Средняя цена автомобиля — 6,6 млн рублей. С учетом максимальной скидки по программе (925 тыс. рублей) стоимость для семьи снижается до 5,6 млн рублей.