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Транспорт Транспорт и связь

Авито: жители ПФО предпочитают моторные лодки среди других видов водного транспорта

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый пятый житель Приволжского федерального округа уже присматривается к водному транспорту: по 7% планируют покупку и аренду, а 5% рассматривают оба варианта. Еще 15% пока изучают предложения, то есть интересуются категорией, но ещё не перешли к решению о покупке или аренде. Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто провели опрос среди 1 900 жителей ПФО, чтобы узнать, какие виды водного транспорта интересуют покупателей этим летом, для чего они планируют его использовать и сколько готовы потратить.

Этим летом отдыхом на воде интересуется почти каждый третий житель ПФО и моторные лодки занимают лидирующую позицию среди видов водного транспорта (34%). Надувные лодки рассматривают 33% респондентов, гидроциклы — 30%. Для многих жителей ПФО транспорт уже не только про рыбалку и спокойные прогулки, но и про активный отдых, скорость и новые впечатления. В список популярных категорий также вошли катера (22%) и яхты (12%).

Какой водный транспорт вам наиболее интересен?

Категория

Доля ответов респондентов, %

Моторная лодка

34%

Надувная лодка

33%

Гидроцикл

30%

Катер

22%

Яхта

12%

Главная цель приобретения или аренды водного транспорта — отдых с семьей или друзьями: так ответили 58% опрошенных. Для рыбалки водный транспорт рассматривают 39%, для активного отдыха и спорта — 30%.

Средний бюджет на водный транспорт достигает почти 433 тыс. рублей. При этом чаще всего на его приобретение или аренду готовы выделить до 100 тыс. рублей — так ответили 40% респондентов, а еще 25% — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это говорит о том, что интерес к водному транспорту формируют покупатели с очень разными возможностями и запросами — от компактных лодок для отдыха и рыбалки до более дорогих катеров и гидроциклов.

По данным Авито Авто, моторные лодки также остаются лидерами и занимают около 80% всех объявлений на вторичном рынке. При этом спрос на гидроциклы растет быстрее других видов техники: весной 2026 года он увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: моторные лодки стали востребованнее на 6%.

Какой бюджет вы готовы выделить или уже выделили на покупку водного транспорта?

Сумма

Доля ответов респондентов, %

До 100 000 рублей

40%

От 100 001 до 300 000 рублей

25%

От 300 001 до 700 000 рублей

15%

От 700 001 до 1 500 000 рублей

8%

От 1 500 001 до 3 000 000 рублей

4%

Более 3 000 000 рублей

2%

Планирую только аренду

5%

Высокая стоимость остаётся главным препятствием для покупки водного транспорта — так ответили 33% опрошенных. Сложность хранения вне сезона отметили 28%. Помимо этого, жителей Приволжского федерального округа беспокоит и практическая сторона владения: вероятность редкого использования (24%), необходимость оформлять документы (23%), сложность перевозки техники к месту отдыха (21%) и расходы на обслуживание (18%). При выборе люди оценивают не только цену покупки, но и будущие хлопоты, связанные с эксплуатацией.

Онлайн-реклама влияет на выбор продавца или предложения о покупке водного транспорта у большинства заинтересованных респондентов. 16% называют её одним из главных факторов выбора, ещё 36% учитывают рекламу, но принимают решение по другим параметрам. Около трети (32%) обращает внимание на рекламные предложения время от времени.

Больше всего рассмотреть предложение о покупке водного транспорта мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (45%). Далее идет реклама в соцсетях (30%). Реклама на сайтах дилеров и продавцов водного транспорта мотивирует 26% опрошенных, реклама в поисковых системах — 25%. Ещё рекламу на видеоплатформах рассматривают 21% респондентов, а рекламу у блогеров и автоэкспертов и на ТВ — 20% и 19% соответственно.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас рассмотреть предложение о покупке водного транспорта?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

На сайтах с объявлениями и маркетплейсах

45%

В соцсетях

30%

На сайтах дилеров и продавцов водного транспорта

26%

В поисковых системах

25%

На видеоплатформах

21%

У блогеров и автоэкспертов

20%

На ТВ

19%

"Интерес к водному транспорту чаще связан с понятными летними планами: отдыхом с семьей и друзьями, рыбалкой или активным отдыхом. Но перед покупкой или арендой людям важно сравнить разные предложения — по цене, состоянию, комплектации и условиям сделки. В такой категории реклама помогает подсветить подходящие варианты именно в момент выбора. Сайты с объявлениями и маркетплейсы удобны для этого: пользователь уже изучает предложения, а продавец может показать ему релевантный вариант", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнёрств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

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