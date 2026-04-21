Сравни и Страховой Дом ВСК: Калмыкия, Хакасия и Ленинградская область стали лидерами рейтинга самых безопасных регионов России по данным ОСАГО

16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт Транспорт и связь

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Страховом Доме ВСК подготовили топ-10 самых безопасных регионов в части ситуации на дорогах. Рейтинг отражает долю обращений потерпевших из каждого региона в общем объеме урегулированных компанией страховых случаев по ОСАГО в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Меньше всего обращений в рамках ОСАГО фиксируется в Калмыкии (0,05% от всех дорожных аварий в стране). На втором месте республика Хакасия (0,2%), на третьем — Ленинградская и Липецкая области (по 0,5%). Также реже других россиян в ДТП попадают жители Калужской области (0,6%), Югры (0,7%), Томской области (0,8%), Пермского края и Иркутской области (по 0,9%).

Эксперты выявили закономерность: в регионах с наименьшим обращением по страховым событиям по ОСАГО, согласно данным Страхового Дома ВСК, наблюдается наиболее активный рост рынка автострахования. Анализ финансового маркетплейса Сравни показал, что в лидерах по безопасности — Калмыкии, Хакасии, Ленинградской и других областях — спрос на полисы ОСАГО увеличился от 14% до 36%, причем в ряде территорий рост продаж сопровождался снижением средней стоимости страховки.

По данным Сравни, наиболее заметный рост продаж зафиксирован в Ленинградской области, где спрос на полисы ОСАГО увеличился на 36% в первом квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 года. При этом средняя стоимость полиса выросла незначительно — на 3%, составив 6 358 рублей. В Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе также отмечен высокий спрос: продажи выросли на 24% и 31% соответственно. Интересно, что в этих двух регионах средняя стоимость полиса продемонстрировала снижение: на 1% в Пермском крае (до 5 897 рублей) и на 2% в ХМАО (до 7 115 рублей).

В остальных исследуемых регионах наблюдается уверенный рост как продаж, так и средней цены полиса в первом квартале 2026 года. В Республике Калмыкия продажи выросли на 22%, а средний чек — на 8% (до 6 039 рублей). В Иркутской области рост продаж составил 22% при увеличении средней стоимости на 7% (до 7 192 рублей). В Томской области продажи увеличились на 21%, а цена — на 12% (до 6 776 рублей). В Калужской области зафиксирован рост продаж на 19% и средней цены на 5% (до 5 940 рублей). В Липецкой области продажи выросли на 18% при увеличении стоимости на 11% (до 6 704 рублей), а в Республике Хакасия — на 14% и 15% соответственно (до 6 398 рублей).

Анализ предпочтений автовладельцев показывает, что самой страхуемой маркой в большинстве регионов остается ВАЗ. Также в топы популярных марок вошли Toyota, Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Volkswagen, Honda и Mazda.

"Наши финтех-решения позволяет автовладельцам сравнивать предложения от разных страховщиков и выбирать наиболее выгодные условия. При этом разнонаправленная динамика средней цены полиса связана с индивидуальным расчетом тарифа для каждого водителя, который зависит от множества коэффициентов, таких как безаварийный стаж, возраст и опыт вождения, а также от базовой ставки конкретной страховой компании. Снижение цены в отдельных регионах, таких как ХМАО и Пермский край, на фоне роста продаж может свидетельствовать о повышении конкуренции между страховщиками за "хороших" клиентов с низким уровнем риска", — отметил Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3