Наследство дольщиков и шлейф премиума: какие ЖК комфорт-класса строят в Самаре

Жилые комплексы комфорт-класса - один из самых популярных вариантов новостроек на российском рынке. По данным федеральных аналитиков, число таких объектов превалирует практически во всех регионах. И Самара не стала исключением. Под "комфорт" даже переделывают объекты обманутых дольщиков и отводят очереди в элитных ЖК. Посмотрите наш обзор.

Из проблемной долевки - в комфорт-класс

Начнем наш обзор с ЖК "Салют", который еще несколько лет назад считался проблемным. Расположен он на окраине города: в 3-м квартале поселка Мехзавод, между Красноглинским шоссе и улицей Донской.

Строительство пятисекционного 10-этажного дома стартовало аж в начале 2000-х годов. Вложились в него 225 человек, заключив с застройщиком - ООО "Кросс" - договоры долевого участия. Однако в 2013 году компания обанкротилась, так и не завершив работы на объекте. По сути, была готова лишь коробка здания. В таком виде оно простояло 20 лет. Вот как это выглядело.

Фонд развития территорий выплатил компенсации дольщикам "Кросса", а сам объект в 2023 году продали воронежской ГК "Развитие". На данный момент строительство дома практически завершено. Выдача ключей запланирована на декабрь 2026 года. Однако квартиры в продаже еще есть.

Как указано в карточке объекта на сайте ДОМ.РФ, сейчас "Салют" позиционируется как ЖК комфорт-класса. Построен он из кирпича. Данные по высоте разнятся. ДОМ.РФ пишет о 10, сам застройщик - об 11. Фасад, входные группы и холлы оформили в современном стиле.

Первый этаж оборудовали под коммерческие помещения - магазины, кафе, аптеки, офисы и т. п. Что касается квартир, то всего в доме их 109: 78 однокомнатных и 31 двухкомнатная. Как указано на сайте ЖК, планировка сделана таким образом, чтобы из окон каждой квартиры открывался вид на восход или закат. Сдают их в предчистовой отделке.

Стоимость однушек начинается от 5,1 млн рублей. Площадь варьируется от 25 до 53 кв. метров. Вот пример планировки.

Двушки продают по цене от 7,1 млн рублей. Площадь варьируется от 61 до 85 кв. метров. Вот планировка самой большой, где предусмотрены два санузла.

На каждом этаже дома есть кладовые площадью 1,5-6 кв. метров. Они продаются отдельно по цене 57,5 тыс. руб. за кв. метр.

Подземного паркинга в ЖК нет. Застройщик сообщает, что для жителей и посетителей дома на прилегающей территории предусмотрена просторная парковка в виде открытых организованных площадок. Правда, информации о количестве мест нет.

Также во дворе обещают сделать зеленые зоны для отдыха, спортивные и детские площадки. При этом рядом с ЖК находятся сквер "Октябрь" и стадион "Салют", а за ним - лес.

Из социальной инфраструктуры поблизости находятся одна школа и три детских сада, поликлиника для взрослых и детская поликлиника. Посмотрите их месторасположение на карте.

В плане транспортной доступности ЖК находится на уровне микрорайона "Новая Самара". Из двора можно быстро выехать на Красноглинское шоссе, а затем на главную городскую магистраль - Московское шоссе. До центра можно доехать примерно за час, но могут сильно затормозить пробки. Чаще всего они возникают на участке после проспекта Кирова.

Из общественного транспорта - только автобусы. Они курсируют и по Красноглинскому, и по Московскому шоссе. Доехать на них можно до железнодорожного вокзала, в район площади Кирова и автостанции "Аврора". Но нужно быть готовым к тому, что транспорт уже будет забит пассажирами, так как многие маршруты проходят через густонаселенные Крутые Ключи и забирают пассажиров из также достаточной загруженной "Новой Самары".

"Комфорт" у метро

Следующий в нашем обзоре - ЖК "Развитие". Возводит его самарский застройщик "Трансгруз", основателем которой был Эдуард Волков. После смерти девелопера в 2024 году бизнес продолжили его жена Светлана и сын Даниил.

ЖК располагается в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда, неподалеку от станции метро "Гагаринская". Посмотрите генплан.

Сейчас ведется строительство двух очередей. Первая, со стороны Третьего проезда, практически завершена. Сдача запланирована на третий квартал 2026 года, выдача ключей - на январь 2027 года.

Застройщик сообщает, что каркас зданий выполнен из монолитного железобетона, наружные ограждающие конструкции - из железобетона и керамзитобетонных блоков. Высота - 16-21 этаж. На первом расположены помещения под коммерческую недвижимость, выше - квартиры: 1-комнатные (от 42 кв. метров), 2-комнатные (от 63 кв. метров), 3-комнатные (от 85 кв. метров).

Согласно сайту застройщика, в продаже на данный момент остались двушки и трешки. Цены на них начинаются от 11 и 13 млн руб. соответственно. Вот примеры планировки.

Вторая очередь (со стороны Революционной и внутри двора) будет выше - 17-25 этажей. Первые этажи также отдадут под коммерцию.Остальные этажи займут 1-комнатные (от 42 кв. метров), 2-комнатные (от 63 кв. метров) и 3-комнатные (от 93 кв. метров) квартиры. Цены сейчас варьируются от 5 до 12,7 млн рублей.

Подземный паркинг в первой очереди рассчитан на 316 машин. Цена за место составляет от 1,3 до 2,5 млн рублей. В паркинге второй очереди смогут разместиться 573 машин. Стоимость места варьируется от 1,4 до 3 млн рублей.

Благоустройство территории у ЖК, по словам застройщика, включает устройство внутридворовых проездов, проходов и тротуаров, разбивку газонов, высадку деревьев и кустарников. Для взрослых и детей разного возраста оборудуют игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Что касается социальной инфраструктуры, то помимо строительства жилых домов застройщик сформировал земельный участок под образовательный комплекс, включающий начальную школу на 150 мест с дошкольным отделением и детский сад на 80 мест. Но кто будет возводить объект, непонятно.

Из существующей социальной инфраструктуры по соседству - одна школа и два детских сада. До взрослой и детской поликлиник придется прогуляться. Посмотрите карту.

Если говорить о транспортной инфраструктуре, то с одной стороны кажется, что она вполне себе достойная. Недалеко Московское шоссе и улица Гагарина, где ходит множество автобусов. До центра города без пробок можно добраться минут за 20. К тому же неподалеку от ЖК находится станция метро "Гагаринская", а значит, можно быстро доехать до той же Безымянки. Поездка обычно занимает минут 10.

Но вот саму улицу Революционную, от Гагарина до Московского шоссе, власти считают потенциально проблемной. Дело в том, что "Развитие" не единственный высотный ЖК на этом участке. Планируется и реализация проекта комплексного развития территории по соседству. А вот пространства под расширение дороги не остается.

Комфорт в премиуме

Неожиданным участником нашего обзора стал ЖК "Грин Ривер". Ведь позиционируется он в целом как элитный. Но есть там и очереди комфорт-класса. Причем первую - "Сити № 1" - сдадут в 2026 году.

Располагается ЖК на территории бывшего завода ЗИМ на улице Ново-Садовой, но ближе к Волге - за улицей Липецкой. Застройщиком является ГК "Древо", которой владеют Николай Чудаев и его сын Евгений, занимавший пост министра строительства Самарской области с 2018 по 2021 год. Группа известна как застройщик микрорайона Южный город. В черте Самары она построила ЖК "Панова Парк", "Желябово", "Печера". Площадку под "Грин Ривер" Чудаевы выкупили у компании, принадлежащей Владимиру Аветисяну и его партнерам.

Свой новый ЖК застройщик называет архитектурным событием Самары и считает, что он станет достопримечательностью города. Ведь проект, который разрабатывало московское бюро "Атриум", объединяет современные урбан-тренды. Правда, "Сити" в сравнении с тем же "Премиумом" выглядит вполне стандартным жилым комплексом. Находится он со стороны улицы Липецкой, как бы закрывая ЖК со стороны города.

По данным ДОМ.РФ, дом построен из монолита и кирпича. Высота составляет 31 этаж. Первый отдан под коммерческие помещения. Застройщик сообщает, что там планируется организация гранд-лобби с авторским озеленением, фонтаном и интерьерами, которое может служить лаунж-зоной, коворкингом или рабочим кабинетом с камином, кофейней, библиотекой.

Что касается квартир, то в доме их будет 233. По данным ДОМ.РФ, из них 75 однокомнатных площадью от 39,86 до 61,81 кв. метра, 74 двухкомнатных - от 54,32 до 102,51 кв. метра, и 74 трехкомнатных - от 79,57 до 103,74 кв. метра. Средняя цена квадрата составляет 240,5 тысячи рублей.

Как указано на сайте ЖК, сейчас стоимость однушек и двушек начинается от 13 млн рублей, трешек - от 18 млн рублей. Но есть и 4-комнатные квартиры - цены на них начинаются от 21 млн рублей. Продаются они в черновой отделке.

По словам застройщика, возможен выбор планировок. Есть варианты с мастер-спальнями, кухнями-столовыми, постирочными и террасами, двусветные квартиры с высотой потолка 5,23 метра. Вот пример планировки однушки на 28 этаже с видом на Волгу:

А это планировка четырехкомнатной квартиры на 23 этаже - также с видом на Волгу. Стоит она 40,5 млн рублей.

Внутренний двор "Сити", по заверению застройщика, будет одним из самых больших в ЖК. Там организуют зоны отдыха и игровую зону для детей в формате арт-пространства. Также, судя по всему, у жителей домов комфорт-класса будет доступ в парк-реку с необычным фонтаном, двухуровневым променадом и прогулочной зоной вдоль набережной. Там будут зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами, велодорожки. Правда, сроки строительства всей этой красоты пока не называются.

Из социальных объектов в проекте "Сити" упоминается только организация детского сада и клуба раннего развития на первом этаже дома. Мэрия планировала строительство школы по соседству с ЖК. Но сначала процесс затормозили перипетии с землей, а затем все поставили на паузу из-за проекта планировки улицы Липецкой.

До существующих социальных объектов путь неблизкий. В районе ЖК находятся две школы, два детских сада, поликлиники для взрослых и детей. Посмотрите их расположение на карте.

Что касается транспортной доступности ЖК, то улица Липецкая пока представляет собой проезд, окруженный строительным мусором. Но в перспективе ее собираются сделать четырехполосной дорогой с тротуаром и велодорожками.

В паре минут езды от дома - одна из главных магистралей Самары, улица Ново-Садовая, а также дорога вдоль набережной Волги. Кстати, из достопримечательностей рядом также находятся филиал Третьяковской галереи и памятник ракете "Союз".

Прогулка до остановок общественного транспорта до момента благоустройства территории вокруг ЖК будет не очень комфортной. В районе курсируют автобусы, на которых можно добраться как до центра города, железнодорожного вокзала и автостанции "Аврора", так и до отдаленных районов: Куйбышевского, Кировского, Промышленного и Красноглинского. В 20-30 минутах ходьбы находятся станция метро "Алабинская" и "Российская".

Как у других

По информации ДОМ.РФ, всего в Самаре сейчас строят 42 дома комфорт-класса. В столице Приволжского федерального округа - Нижнем Новгороде - таких объектов чуть больше: 54. Цены на квартиры начинаются от 7-8 млн рублей. В Казани строятся 87 домов комфорт-класса, в Уфе - 111, в Саратове - 14, но стоимость на сайте ДОМ.РФ не указана.

В Москве число строящихся домов комфорт-класса перевалило за 180. Цены варьируются в зависимости от месторасположения. Есть дома, где стоимость квартир начинается от 7 млн рублей, а есть варианты со стартовой ценой в районе 30 млн рублей.

В Санкт-Петербурге домов комфорт-класса больше - 278. Разброс цен тоже значителен и зависит от месторасположения. Правда, цены на самые дешевые квартиры начинаются с 4,5 млн рублей, а на самые дорогие - с 23 млн рублей.