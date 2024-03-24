Умер основатель "Трансгруза" Эдуард Волков

На 67 году жизни скончался основатель строительной компании "Трансгруз" Эдуард Волков. Об этом сообщает телеграм-канал "Самарские новостройки".

По неофициальной информации полученной от сотрудников компании дата и место прощания станут известны завтра.

"Трансгруз" был основан в 1997 г., в 2002 г. компания получила лицензию на строительство и приступила к проектированию и возведению современных торгово-офисных зданий и жилых комплексов. В портфолио девелоперской компании масштабная застройка Постникова оврага и территории за Центральным автовокзалом, 34-этажная высотка на Вилоновской, застройка 120 квартала и другие реализованные проекты.