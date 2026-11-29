В воскресенье, 29 ноября, "Крылья Советов" на домашнем поле в Самаре сыграли с московским "Динамо".
На 50 и 58 минутах матча Хуан Касерес дважды сфолил, получил предупреждения, а потом удален.
В компенсированное время Михаило Баньяц с передачи Владислава Шитова поразил ворота гостей, но мяч после просмотра ВАР не засчитали из-за офсайда. Итог встречи ничья — 0:0.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.