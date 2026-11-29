В воскресенье, 29 ноября, "Крылья Советов" на домашнем поле в Самаре сыграли с московским "Динамо".

На 50 и 58 минутах матча Хуан Касерес дважды сфолил, получил предупреждения, а потом удален.

В компенсированное время Михаило Баньяц с передачи Владислава Шитова поразил ворота гостей, но мяч после просмотра ВАР не засчитали из-за офсайда. Итог встречи ничья — 0:0.