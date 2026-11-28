В субботу, 28 ноября, тольяттинский "Акрон" потерпел поражение от казанского "Рубина" в выездном матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Казанцы открыли счет уже на седьмой минуте, а спустя 10 минут увеличили преимущество. До перерыва "Акрон" не смог отыграться, хотя на 42-й минуте Жилсон Беншимол завершил атаку прострелом, после которого мяч оказался в руках голкипера. Незадолго до свистка на перерыв вратарь тольяттинцев Виталий Гудиев спас команду от третьего пропущенного мяча.

Во втором тайме "Акрон" провел несколько замен и пытался сократить отставание, однако на 60-й минуте "Рубин" забил в третий раз. У тольяттинцев были возможности отличиться: в частности, на 64-й минуте момент имел Хетаг Хосонов, а в концовке встречи команда еще несколько раз угрожала воротам соперника. Однако распечатать ворота казанцев гостям так и не удалось.

Следующий матч "Акрон" проведт в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги против "Оренбурга". Встреча состоится в субботу, 5 декабря, на "Солидарность Самара Арене" в Самаре. Начало — в 14:00 по самарскому времени.