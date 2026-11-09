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Футбол Спорт

Никита Салтыков: "Просто не направил до конца"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков прокомментировал опасный момент во втором тайме матча с "Оренбургом" (2:0) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Футболист рассказал, почему не удалось реализовать выход на ударную позицию после передачи Фернандо.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

— Никит, во втором тайме у тебя был убойный момент, когда Фернандо покатил тебе мяч. Несмотря на не самое удобное положение, ты смог найти возможность для удара, но пробил мимо. Удар не получился или поскользнулся на газоне?

— Нет, не поскользнулся. Просто хотел пробить в дальний угол, забить, но не направил мяч до конца.

В следующем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом". Встреча состоится в Ростове-на-Дону в пятницу, 20 ноября, начало — в 20:30 по самарскому времени.

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