"Акрон" разгромил московский "Динамо" — 3:1

В субботу, 24 октября, в Самаре футболисты "Акрона" сыграли с московским "Динамо".
Счет открыли тольяттинцы на 17 минуте, гол забил Артем Шуманский. Гости смогли отыграться на 55 минуте.
Однако на 70 минуте матча "Акрон" вновь вырвался вперед — мяч в ворота "Динамо" отправил Кристиян Бистрович. И на 90 минуте хозяева поля забили свой третий гол. Максим Болдырев определил окончательный счет игры — 3:1.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.