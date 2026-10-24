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Футбол Спорт

"Акрон" разгромил московский "Динамо" — 3:1

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 октября, в Самаре футболисты "Акрона" сыграли с московским "Динамо".

Счет открыли тольяттинцы на 17 минуте, гол забил Артем Шуманский. Гости смогли отыграться на 55 минуте.

Однако на 70 минуте матча "Акрон" вновь вырвался вперед — мяч в ворота "Динамо" отправил Кристиян Бистрович. И на 90 минуте хозяева поля забили свой третий гол. Максим Болдырев определил окончательный счет игры — 3:1.

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