"Акрон" разгромно проиграл "Крыльям" в контрольном матче

В пятницу, 2 октября, "Акрон" в рамках подготовки к матчу Альфа-Банк РПЛ против "Ростова" провел контрольную игру с "Крыльями Советов".

Встречу пропустили несколько футболистов, которые задействованы в национальных сборных. В итоге стартовый состав "Акрона" выглядел так: Гудиев — Бокоев, Неделчару, Бардыбахин, Попенков — Хосонов, Видосавлевич, Базилевский — Аревало, Дмитриев, Тедич.

Игра началась с нескольких опасных моментов, которые создал "Акрон". Однако в середине первого тайма "Крылья" открыли счет после того, как Макаров послал мяч в ворота. Под занавес 45-минутки самарцы снова огорчили красно-черных, причем дважды. Сначала Рахманович реализовал пенальти, а затем Макаров оформил дубль.

В перерыве тренерский штаб тольяттинцев произвел ряд замен. На поле появились Волочай, Эсковаль, Бистрович и Болдырев. По ходу второй половины игры произошли и другие перестановки. Так, практику получили Сидоренко, Дуду, Ведерников, Платон и Меткалов.

Тольяттинцам удалось выровнять игру, тем не менее, это не уберегло от еще одного пропущенного мяча. В начале второго тайма отличился Марин и установил окончательный счет — 4:0 в пользу "Крыльев Советов".

С воскресенья "Акрон" продолжит подготовку к игре с "Ростовом". Встреча против донского клуба пройдет в гостях 9 октября.