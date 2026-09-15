Сергей Булатов: "Надеемся, что компенсировали потери, которые у нас были"

"Крылья Советов" готовятся к матчу девятого тура РПЛ против московского "Локомотива". Главный тренер самарской команды Сергей Булатов рассказал об итогах трансферной кампании, о новых футболистах, предстоящем сопернике и подготовке к международной паузе.

О трансферной кампании

По словам Булатова, одной из главных задач "Крыльев" было усиление позиции нападающего. Однако клуб решил отложить этот вопрос до зимнего трансферного окна.

"Была одна большая цель - мы хотели, конечно, нападающего. Но поняли, что отложили это на зиму, потому что позиция такая специфичная. У нас есть финансовые ограничения, есть возможности клуба".

При этом тренер отметил, что команде необходимо компенсировать потери ключевых футболистов, покинувших состав.

"Мы надеемся, что компенсировали потери, которые у нас были. Ушли Бабкин и Олейников - это прямо ключевые игроки, которые всегда играли. Надеемся, что внутри найдем какие-то внутренние резервы, чтобы все это компенсировать и чтобы это никак не сказалось на результатах".

О Салтыкове и Ахметове

Булатов рассчитывает, что вернувшийся в команду Никита Салтыков и присоединившийся к "Крыльям" Ильзат Ахметов смогут быстро адаптироваться и помочь команде.

"Мы надеемся на каждого футболиста в команде, что они что-то нам добавят. По этим ребятам - точно так же".

О матче с "Локомотивом"

Говоря о предстоящей встрече, главный тренер "Крыльев" отметил статус московского клуба и выделил атакующие качества соперника.

"Мы понимаем, что "Локомотив" - это большая команда, московский клуб. В Москве ребятам можно себя показать и проявить себя".

При этом Булатов считает, что нынешнее положение "Локомотива" в турнирной таблице не соответствует возможностям команды.

"Мы понимаем, что они точно не на своем месте. Был какой-то период, мы его называем, когда команда болела. Мне кажется, сейчас она выздоравливает".

Отдельно наставник самарцев обратил внимание на скорость атакующей группы железнодорожников.

"Очень активная группа атаки, быстрая. С этим надо тоже бороться, придумать нам, как этому противостоять. И надеемся предоставить свои козыри для того, чтобы мы сами забили и взяли очки".

О вызове Чеснокова и Мукаилова в сборную

В составе "Крыльев Советов" появились футболисты, которые вскоре отправятся в расположение национальной команды. Булатов признался, что клубу было бы полезно продолжить работу с новичками во время паузы, однако вызов в сборную является позитивным событием.

"Конечно, хотели бы оставить, просто такой возможности нет. А для клуба, для ребят, для нас очень хорошо. Это имиджевая вещь - когда люди уезжают в сборную".

О позднем начале матча

Встреча с "Локомотивом" начнется в 21:45 по самарскому времени. По мнению Булатова, позднее начало матча не должно негативно сказаться на состоянии футболистов: "Выспимся лучше, будем свежее".

О международной паузе

После ближайшего тура чемпионат России прервется на матчи сборных. При этом Булатов не считает, что пауза будет настолько продолжительной, чтобы серьезно повлиять на игровой ритм команды.

"Там не месяц, чуть меньше. Мы дадим отдохнуть, команда должна выдохнуть, потому что был большой отрезок турнира".

Кроме того, у "Крыльев" запланирован контрольный матч.

"У нас запланирована контрольная игра здесь, на базе, на этом поле. Поэтому надеемся, что это никак не выбьет нас из игрового ритма".

О состоянии Амара Рахмановича

На вопрос о состоянии Амара, который вышел на тренировку после повреждения, Булатов предпочел пока не давать подробных комментариев: "Амар вышел на тренировку, да. Пока без комментариев".

О статусе "Локомотива"

Булатов подчеркнул, что "Крылья" не собираются зацикливаться на статусе соперника и на турнирных раскладах.

"Мы об этом не думаем. Готовимся к команде, понимаем ее сильные и слабые стороны. Надеемся, что своей игрой, своей работой нейтрализуем это".