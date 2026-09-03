"Крылья Советов" в Калининграде по пенальти обыграли "Балтику"

В третьем туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" в Калининграде встречались с "Балтикой".

В первом тайме команды обменялись незасчитанными голами Ильи Кирша и Доминика Ороза. Исход встречи решила послематчевая серия пенальти, в которой сильнее оказались самарцы: 0:1 Лепский, 1:1 Бевеев, 1:2 Мукаилов, 2:2 Рядно, 2:3 Галдамес, 3:3 Шильцов, 3:4 Столбов, 3:4 Петров М. (вратарь), 3:5 Джеффри.

Владислав Шитов сыграл сотый матч за самарскую команду (75 РПЛ и 25 КР).

За "Крылья Советов" дебютировали сыгравший с первых минут Шодибек Шарипов и вышедшие на замену на 81 минуте Денис Маликов и вышедшие на замену в компенсированное время Арсений Абзалилов.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" "Краснодар". Игра 7 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 5 сентября, в 15:00.