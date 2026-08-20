Участниками турнира "Лето с футбольным мячом" стали 36 тыс. мальчиков и девочек Самарской области

19 августа на площадках "Восход" и "Энергия" спорткомплекса "Самара Арена" состоялся финал областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом". Масштабные соревнования проходили в регионе в течение всего лета — с июня по август. В этом году, который стал для турнира уже 18-м, участие в нем приняли 36 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом — одна из ключевых целей государственной программы "Спорт России".

Участники "Лета с футбольным мячом" — дворовые футбольные команды, школьные команды, команды оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей дневного пребывания. Турнир проходил среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 2012–2014 года рождения и 2015–2017 года рождения.

Первый этап проводился в городских округах и муниципальных районах Самарской области, на втором выявлялись победители групповых и зональных соревнований, третий этап — финал. Право сыграть в финале завоевали 24 команды из разных городов и районов Самарской области.

Победителями соревнований в младшей возрастной группе стали команды Красноярского района (девочки) и "Ультра" из Самары (мальчики). Среди старших ребят турнир выиграли самарская "Виктория" (девочки) и ДЮСШ школы № 1 села Сергиевск (мальчики).

Финальный день запомнился не только напряжёнными матчами, но и насыщенной внеигровой программой. Юных спортсменов ждали мастер-классы и автограф-сессии с игроками футбольных клубов "Акрон", "Крылья Советов", женского клуба "Крылья Советов", а также товарищеская встреча с ветеранами самарского футбола.

Победителей и призеров поздравили заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов, исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Алексей Черняев, руководитель проекта "Лето с футбольным мячом", председатель самарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина, инициатор проекта, председатель Совета самарского РВИО Александр Фетисов.

"Завершая один турнир, мы тут же начинаем готовиться к следующему. Прошли совершеннолетие — в этом году соревнованиям 18 лет, — поделился Александр Фетисов. — Очень здорово, что турнир существует столько времени и шагает уже не только по Самарской области, но и по всей России".

Вячеслав Романов подчеркнул, что именно через такие турниры прививается любовь к спорту. "Все больше ребят вовлекается в этот турнир и, в целом, в занятия физкультурой. Сейчас в регионе больше 62% жителей активно занимаются физкультурой и спортом. Это хорошая динамика, мы будем и дальше ее развивать. Важно создавать для этого необходимую инфраструктуру, проводить большое количество соревнований", — отметил Вячеслав Романов.

Подарком для победителей станет поездка на профильную футбольную смену центра для одарённых детей "Вега", где с ними будут заниматься тренеры и игроки профессиональных клубов. А уже в сентябре лучшие команды представят Самарскую область на всероссийском этапе соревнований.