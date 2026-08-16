"Акрон" и "Родина" сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами

В субботу, 15 августа, в Москве прошел матч 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались "Акрон" и "Родина".

На 13-й минуте нападающий "Родины" Артём Максименко открыл счёт ударом из-за пределов штрафной. На 45+1-й минуте Максименко оформил дубль. На 51-й минуте полузащитник "Акрона" Стефан Лончар отыграл один мяч. На 70-й минуте нападающий "Акрона" Беншимол восстановил равенство в счёте. На 76-й минуте Максименко оформил хет-трик. На 86-й минуте уругваец Кевин Аревало установил окончательный счёт - 3:3.

После четырёх проведённых матчей "Акрон" с двумя очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.