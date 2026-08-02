Арсений Дмитриев: "После двух наших ошибок мы собрались и смогли дать настоящий бой"

Полузащитник "Акрона" Арсений Дмитриев после домашнего матча второго тура Российской Премьер Лиги с казанским "Рубином" в интервью "Волга Ньюс" подвел итоги встречи, прокомментировал свой дебютный гол в элитном дивизионе российского футбола, рассказал о необычном праздновании забитого мяча с отцом и поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча с "Ростовом".

— Арсений, матч для вашей команды завершился неудачно. Как прокомментируешь исход встречи?

— Думаю, мы сами допустили две ошибки, после которых пропустили первые два мяча. Именно они во многом повлияли на ход игры. Но затем команда собралась и, считаю, уже контролировала матч. У нас было много моментов, и, если бы не эти два пропущенных гола в начале встречи, мы вполне могли добиться победы.

— То есть именно стартовые эпизоды стали переломными?

— Конечно. Когда уже в дебюте уступаешь 0:2, отыгрываться становится намного тяжелее.

— По ходу встречи "Акрон" стал действовать гораздо активнее в атаке. В какой момент команда смогла прийти в себя?

— Наверное, со стороны это было заметнее. Мне сложно назвать какой-то конкретный

момент. Просто почувствовал, что после пропущенных мячей команда собралась, мы

начали играть увереннее, смогли навязать сопернику борьбу. Провели хороший матч, но

немного не хватило, чтобы добиться положительного результата.

— Поздравляю с первым голом в Российской Премьер-Лиге. Как сам оценишь этот мяч? Со стороны показалось, что эпизод чем-то напоминал фирменные голы Арьена Роббена.

— Роббен обычно забивал в самую "девятку", а у меня получилось немного по-другому.

Но, если честно, я очень рад, что наконец смог отличиться.

— После гола ты сразу побежал к трибуне, где находился отец. Вы заранее договаривались так отпраздновать дебютный мяч?

— Нет, ничего специально не планировали. Просто папа приехал на матч и сказал: "Если забьешь — подбегай". Так и получилось.

— Впереди у команды матч Кубка России с "Ростовом". Какие ожидания от этой встречи?

— Подготовка уже начнется завтра в обычном режиме. Будем работать на тренировках и готовиться к следующей игре.

Следующий матч "Акрон" проведет в рамках первого тура группового этапа Кубка России сезона-2026/27. Во вторник, 4 августа, тольяттинцы на "Солидарность Самара Арене" примут "Ростов". Начало встречи — в 17:15.