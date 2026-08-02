16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Родриго Эсковаль: "Когда тебе забивают два быстрых гола, ты начинаешь думать, что игра не выдалась" Арсений Дмитриев: "После двух наших ошибок мы собрались и смогли дать настоящий бой" "Акрон" уступил гостям из Казани "Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с ЦСКА – 1:1 Константин Клюшев: "Делать далекоидущие выводы после одного матча неправильно"

Футбол Спорт

Арсений Дмитриев: "После двух наших ошибок мы собрались и смогли дать настоящий бой"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полузащитник "Акрона" Арсений Дмитриев после домашнего матча второго тура Российской Премьер Лиги с казанским "Рубином" в интервью "Волга Ньюс" подвел итоги встречи, прокомментировал свой дебютный гол в элитном дивизионе российского футбола, рассказал о необычном праздновании забитого мяча с отцом и поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча с "Ростовом".

Фото: Илья Санталов

— Арсений, матч для вашей команды завершился неудачно. Как прокомментируешь исход встречи?

— Думаю, мы сами допустили две ошибки, после которых пропустили первые два мяча. Именно они во многом повлияли на ход игры. Но затем команда собралась и, считаю, уже контролировала матч. У нас было много моментов, и, если бы не эти два пропущенных гола в начале встречи, мы вполне могли добиться победы.

— То есть именно стартовые эпизоды стали переломными?

— Конечно. Когда уже в дебюте уступаешь 0:2, отыгрываться становится намного тяжелее.

— По ходу встречи "Акрон" стал действовать гораздо активнее в атаке. В какой момент команда смогла прийти в себя?

— Наверное, со стороны это было заметнее. Мне сложно назвать какой-то конкретный
момент. Просто почувствовал, что после пропущенных мячей команда собралась, мы
начали играть увереннее, смогли навязать сопернику борьбу. Провели хороший матч, но
немного не хватило, чтобы добиться положительного результата.

— Поздравляю с первым голом в Российской Премьер-Лиге. Как сам оценишь этот мяч? Со стороны показалось, что эпизод чем-то напоминал фирменные голы Арьена Роббена.

— Роббен обычно забивал в самую "девятку", а у меня получилось немного по-другому.
Но, если честно, я очень рад, что наконец смог отличиться.

— После гола ты сразу побежал к трибуне, где находился отец. Вы заранее договаривались так отпраздновать дебютный мяч?

— Нет, ничего специально не планировали. Просто папа приехал на матч и сказал: "Если забьешь — подбегай". Так и получилось.

— Впереди у команды матч Кубка России с "Ростовом". Какие ожидания от этой встречи?

— Подготовка уже начнется завтра в обычном режиме. Будем работать на тренировках и готовиться к следующей игре.

Следующий матч "Акрон" проведет в рамках первого тура группового этапа Кубка России сезона-2026/27. Во вторник, 4 августа, тольяттинцы на "Солидарность Самара Арене" примут "Ростов". Начало встречи — в 17:15.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6