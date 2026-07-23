Мартин Крамарич: "Мы скучали по футболу и идем в каждый матч за победой"

Словенский полузащитник "Крыльев Советов" Мартин Крамарич в интервью "Волга Ньюс" рассказал о первых неделях в самарской команде, поделился впечатлениями об адаптации, оценил свой уровень русского языка и высказался о подготовке к старту нового сезона Российской Премьер-лиги.

- Мартин, поздравляем с переходом в "Крылья Советов". Как проходит твоя адаптация в новой команде?

- Спасибо. Адаптация проходит хорошо. Познакомился со всеми. Конечно, мне еще нужно немного времени, чтобы полностью привыкнуть к городу и команде. Но пока все хорошо.

- Знание русского языка помогает тебе быстрее освоиться?

- Пока мой русский еще не на самом высоком уровне, но с каждым днем становится лучше.

- Уже в эту субботу "Крылья Советов" стартуют в новом сезоне. В первых двух турах команда сыграет на выезде с московскими "Динамо" и ЦСКА. Как готовились к этим матчам?

- Думаю, мы все очень ждем начала чемпионата. Скучали по футболу, по играм. На каждый матч будем выходить только за победой.

Новый сезон Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" начнут двумя выездными матчами в Москве. 25 июля самарцы встретятся с "Динамо", а 1 августа сыграют против ЦСКА.