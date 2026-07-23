Мартин Крамарич: "Мы скучали по футболу и идем в каждый матч за победой"

Словенский полузащитник "Крыльев Советов" Мартин Крамарич в интервью "Волга Ньюс" рассказал о первых неделях в самарской команде, поделился впечатлениями об адаптации, оценил свой уровень русского языка и высказался о подготовке к старту нового сезона Российской Премьер-лиги.
- Мартин, поздравляем с переходом в "Крылья Советов". Как проходит твоя адаптация в новой команде?
- Спасибо. Адаптация проходит хорошо. Познакомился со всеми. Конечно, мне еще нужно немного времени, чтобы полностью привыкнуть к городу и команде. Но пока все хорошо.
- Знание русского языка помогает тебе быстрее освоиться?
- Пока мой русский еще не на самом высоком уровне, но с каждым днем становится лучше.
- Уже в эту субботу "Крылья Советов" стартуют в новом сезоне. В первых двух турах команда сыграет на выезде с московскими "Динамо" и ЦСКА. Как готовились к этим матчам?
- Думаю, мы все очень ждем начала чемпионата. Скучали по футболу, по играм. На каждый матч будем выходить только за победой.
Новый сезон Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" начнут двумя выездными матчами в Москве. 25 июля самарцы встретятся с "Динамо", а 1 августа сыграют против ЦСКА.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.