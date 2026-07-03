Совет директоров ФК "Крылья Советов" покинули Дмитрий Яковлев и Нериус Бараса

В Самаре состоялось годовое заседание общего собрания акционеров АО "ПФК "Крылья Советов", на котором был утвержден новый состав совета директоров, сообщает пресс-служба спортивного клуба.
Новыми членами совета стали заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская и советник генерального директора ПФК "Крылья Советов" по спортивным вопросам Руслан Алиев.
Совет директоров покинули Дмитрий Яковлев и Нериус Бараса. Остальные участники сохранили свои места в совете.
Председателем переизбран Максим Симонов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.