16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти суд рассмотрит уголовное дело, раскрытое с помощью анализа ДНК Глава ПСС Олег Моцарь обжалует свой арест Житель Самарской области взят под стражу за двойное убийство Пенсионер из Кинель‑Черкасского района убил собутыльника и расчленил его тело На р. Самара утонул мужчина

Происшествия

Глава ПСС Олег Моцарь обжалует свой арест

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 170
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Адвокаты начальника поисково-спасательной службы Самарской области Олега Моцаря направили апелляционные жалобы на его арест. Об этом журналисту Волга Ньюс рассказал один из защитников.

Известно, что жалоба одного адвоката направлена почтой и ожидается, что она поступит к понедельнику. Еще одну жалобу второй адвокат Олега Моцаря подал лично на следующий день после ареста. Сторона защиты настаивает на невиновности спасателя.

В частности, Олегу Моцарю вменяют, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом же стали 53 тыс. рублей — стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах. При этом, по некоторым неофициальным данным, при следственных мероприятиях у главы ПСС могли обнаружить крупные суммы денег. Так или иначе, но в ближайшее время разобраться с правильностью ареста начальника поисково-спасательной службы придется областному суду.

Напомним, Олега Моцаря арестовали в связи с исполнением контракта от 2025 г. "Оказание услуг по водолазному обследованию в зонах рекреации водных объектов (пляжей) г. о.Самара". Ему вменили статью УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2