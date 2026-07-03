Глава ПСС Олег Моцарь обжалует свой арест

Адвокаты начальника поисково-спасательной службы Самарской области Олега Моцаря направили апелляционные жалобы на его арест. Об этом журналисту Волга Ньюс рассказал один из защитников.
Известно, что жалоба одного адвоката направлена почтой и ожидается, что она поступит к понедельнику. Еще одну жалобу второй адвокат Олега Моцаря подал лично на следующий день после ареста. Сторона защиты настаивает на невиновности спасателя.
В частности, Олегу Моцарю вменяют, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом же стали 53 тыс. рублей — стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах. При этом, по некоторым неофициальным данным, при следственных мероприятиях у главы ПСС могли обнаружить крупные суммы денег. Так или иначе, но в ближайшее время разобраться с правильностью ареста начальника поисково-спасательной службы придется областному суду.
Напомним, Олега Моцаря арестовали в связи с исполнением контракта от 2025 г. "Оказание услуг по водолазному обследованию в зонах рекреации водных объектов (пляжей) г. о.Самара". Ему вменили статью УК РФ "Превышение должностных полномочий".
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