В Самаре в связи с проведением марафона ограничат движение транспорта

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В субботу, 22 августа, с 05:00 до 16:00 в городе пройдет Самарский Международный Марафон на кубок Главы г. о. Самара, сообщает пресс-служба мэрии.