7 октября по всей стране пройдет плановая проверка систем оповещения

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В среду, 7 октября, в 10:40 в Самарской области прозвучит сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" Сработают электросирены и громкоговорители, а на общероссийских теле- и радиоканалах временно изменится эфир, оповещает МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области