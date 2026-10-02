Для более чем 25,5 тыс. педагогических работников Отделение СФР по Самарской области выплачивает пенсии

В понедельник, 5 октября, во всем мире отмечается профессиональный праздник — День учителя. По случаю этого события в Отделении СФР по Самарской области рассказали, на каких условиях работники сферы образования могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока.

У отдельных категорий граждан право на досрочную пенсию возникает при наличии стажа на соответствующих видах работ. В случае педагогов, работающих с детьми на полную ставку, такой специальный стаж составляет 25 лет. Учителям начальных классов и сельских школ в стаж засчитывается в том числе и работа на неполную ставку. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента должна быть не менее 30.

Важно учитывать, что после выработки необходимого 25-летнего стажа педагогические работники приобретают статус предпенсионера, однако сама пенсия назначается и выплачивается лишь по истечении следующих пяти лет.

"При назначении пенсии, кроме периодов непосредственной работы с детьми, в педагогический стаж также включаются периоды ежегодного отпуска, временной нетрудоспособности и курсов повышения квалификации", — дополнил управляющий отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

В 2024 году перечень должностей, работа в которых включается в педагогический стаж, был расширен. В него также входят тьюторы (наставники, репетиторы), инструкторы по физической культуре и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Проверить свой стаж можно с помощью выписки из индивидуального лицевого счета. Эти сведения доступны на портале Госуслуг, предоставляются в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области и в МФЦ.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.