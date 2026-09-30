В Тольятти прошла Городская ярмарка вакансий

В Тольятти ярмарки вакансий проводятся Кадровым центром "Работа России" на постоянной основе. В прошедшей недавно городской ярмарке приняли участие более 200 человек и более 30 работодателей.

Среди предложенных позиций — вакансии в сфере транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, финансов, информационных технологий, а также логистики и складской деятельности.

Посетители ярмарки смогли не только подать резюме и пройти собеседование, но и получить консультации специалистов кадрового центра по вопросам трудоустройства и профессионального обучения.

Большим спросом пользуются рабочие специальности. Как отметила ведущий специалист по работе с работодателями кадрового центра "Работа России" г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский Кристина Иванова, сегодня требуются операторы станков, слесари, сантехники, электрики, помощники воспитателей в детские сады, помощники по быту и уюту в медицинские учреждения и другие.

"На сегодняшний день в банке вакансий более 7 тысяч предложений о работе и только 700 безработных. У нас нет нехватки в работе", — подчеркнула Кристина Иванова.

Посетители ярмарки отмечают, что благодаря Кадровому центру "Работа России" у них появился шанс изменить профессиональную траекторию. Екатерине Дорониной в Кадровом центре не только подобрали подходящую вакансию, но и направили на обучение.

"Узнала о возможности отучиться на экскурсовода. Я всегда мечтала об этом, всю жизнь проработала в кадровой сфере, но всегда хотела что-то об истории, люблю рассказывать про свой край, свою страну. И вот сейчас могу обучиться и поменять жизнь", — поделилась Екатерина.

Заработная плата по предлагаемым вакансиям составляет от 40 до 85 тысяч рублей. Возраст не имеет значения: тенденция на профессионализм и опыт сегодня только растет. Начать сначала можно в любом возрасте, главное — сделать первый шаг. В Кадровом центре "Работа России" для каждого соискателя составят индивидуальный план, чтобы найти вакансии по специальности или сменить деятельность.