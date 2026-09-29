В Самарской области четверть крышных котельных требует замены

Скоро отопительный сезон, вопросы функционирования котельного оборудования в зоне особого внимания. В Самарской области эксплуатируется порядка 355 автономных котельных, включая — крышные. Проблемы ремонта и замены такого оборудования обсудили на недавнем общественном совете при областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Доклад о состоянии дел в этой сфере представил руководитель ООО "Промкомплектсервис" и председатель комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при ТПП Самарской области Вадим Орлов.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение с помощью автономных котельных обеспечивает в регионе жилой фонд общим объемом порядка 2,2 миллиона квадратных метров, что составляет около 39 тысяч квартир. От бесперебойной работы таких котельных напрямую зависят порядка 106 тысяч жителей Самарской области. Для сравнения: это сопоставимо с населением городов: Отрадный или Чапаевск.

В Самарской области муниципальным котельным приборы учета газа заменят по льготной цене Муниципальные котельные и ресурсоснабжающие организации Самарской области столкнулись с необходимостью обновления приборов коммерческого учета газа. Срок работы старых счетчиков истек, а поставившие их иностранные организации ушли с российского рынка. В результате возник массовый запрос на закупку и установку нового оборудования. Комитету по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при Торгово-промышленной палате Самарской области совместно с ООО "ПромКомплектСервис" (ПКС) удалось договориться с производителями и поставщиками о льготной цене для бюджетных организаций.

Массовое внедрение крышных котельных в области началось в 2002–2006 годах. По оценкам экспертов, среди них почти 25% подлежат замене, поскольку выработали свой срок. Треть такого оборудования может выйти из строя в течение 5-7 лет. Таким образом, управляющие организации столкнутся с тем, что более половины крышных котельных в ближайшие годы необходимо поменять.

Представители УК, ТСЖ прямо говорят, что срочные работы по ремонту крышных котельных по строке "текущий ремонт дома" за свой счет провести не получится из-за нехватки денег, а жильцам дополнительно придется быстро вносить по десять тысяч рублей с квартиры, чтобы решить проблему теплоснабжения их жилья. Повышение тарифа со стороны УК вызовет вопросы контролирующих органов. По программе капремонта замену выполнить не представляется возможным даже тем управляющим организациям, которые ведут специальный счет. Их представители уже озвучивали информацию о сложностях, связанных с правовой коллизией в этом вопросе, например, статус котельных не всегда урегулирован, то есть без отнесения к общему имуществу МКД им такой ремонт не положен. Кроме того, может возникнуть вопрос о нецелевом расходовании средств на автономные котельные, поскольку работы не внесены в перечень программы капремонта.

В Самаре прошел Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация - 2026" 26–27 марта во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре прошел крупнейший Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026". Организаторы: ТПП Самарской области, компании "ПКС" и "Вымпелгаз", при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В марте в Самаре актуальность вопроса подчеркнули в ходе крупнейшего Поволжского форума теплоснабжения "Теплогенерация — 2026", который организовали ТПП Самарской области, компании "ПКС" и "Вымпелгаз", при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ. Как рассказала исполнительный директор форума Ирина Стрижова, мероприятие проводится ежегодно с 2024 года с целью создания и развития единой диалоговой площадки, где владельцы котельных разных форм собственности могут найти ответы на многие проблемные и актуальные вопросы, расширить круг деловых контактов. Одной из важных тем форума в этом году стал капитальный ремонт индивидуальных котельных многоквартирных домов.

Проблему активно обсуждали на заседании комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при ТПП Самарской области. Руководитель ООО "Промкомплектсервис" и председатель комитета Вадим Орлов на заседании общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ предложил рассмотреть проект изменений в постановление правительства Самарской области от 27.03.2023 № 239.

Фото: предоставлено ООО "ПромКомплектСервис"

Суть предложения — дополнить региональный перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах новым видом работ: ремонт и замена оборудования автономных газовых котельных (крышных, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих), относящихся к общему имуществу МКД.

"Внесение изменений в постановление № 239 — единственный системный выход, который не требует бюджетных затрат, но создает правовой механизм решения проблемы, накопленной за более чем 20 лет эксплуатации крышных котельных в регионе." — подчеркнул Вадим Орлов.

Инициатива внесена в протокол по итогам заседания общественного совета и будет рассмотрена в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.