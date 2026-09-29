В Самарской области четверть крышных котельных требует замены

Скоро отопительный сезон, вопросы функционирования котельного оборудования в зоне особого внимания. В Самарской области эксплуатируется порядка 355 автономных котельных, включая — крышные. Проблемы ремонта и замены такого оборудования обсудили на недавнем общественном совете при областном министерстве энергетики и ЖКХ.
Доклад о состоянии дел в этой сфере представил руководитель ООО "Промкомплектсервис" и председатель комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при ТПП Самарской области Вадим Орлов.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение с помощью автономных котельных обеспечивает в регионе жилой фонд общим объемом порядка 2,2 миллиона квадратных метров, что составляет около 39 тысяч квартир. От бесперебойной работы таких котельных напрямую зависят порядка 106 тысяч жителей Самарской области. Для сравнения: это сопоставимо с населением городов: Отрадный или Чапаевск.
Массовое внедрение крышных котельных в области началось в 2002–2006 годах. По оценкам экспертов, среди них почти 25% подлежат замене, поскольку выработали свой срок. Треть такого оборудования может выйти из строя в течение 5-7 лет. Таким образом, управляющие организации столкнутся с тем, что более половины крышных котельных в ближайшие годы необходимо поменять.
Представители УК, ТСЖ прямо говорят, что срочные работы по ремонту крышных котельных по строке "текущий ремонт дома" за свой счет провести не получится из-за нехватки денег, а жильцам дополнительно придется быстро вносить по десять тысяч рублей с квартиры, чтобы решить проблему теплоснабжения их жилья. Повышение тарифа со стороны УК вызовет вопросы контролирующих органов. По программе капремонта замену выполнить не представляется возможным даже тем управляющим организациям, которые ведут специальный счет. Их представители уже озвучивали информацию о сложностях, связанных с правовой коллизией в этом вопросе, например, статус котельных не всегда урегулирован, то есть без отнесения к общему имуществу МКД им такой ремонт не положен. Кроме того, может возникнуть вопрос о нецелевом расходовании средств на автономные котельные, поскольку работы не внесены в перечень программы капремонта.
В марте в Самаре актуальность вопроса подчеркнули в ходе крупнейшего Поволжского форума теплоснабжения "Теплогенерация — 2026", который организовали ТПП Самарской области, компании "ПКС" и "Вымпелгаз", при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ. Как рассказала исполнительный директор форума Ирина Стрижова, мероприятие проводится ежегодно с 2024 года с целью создания и развития единой диалоговой площадки, где владельцы котельных разных форм собственности могут найти ответы на многие проблемные и актуальные вопросы, расширить круг деловых контактов. Одной из важных тем форума в этом году стал капитальный ремонт индивидуальных котельных многоквартирных домов.
Проблему активно обсуждали на заседании комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при ТПП Самарской области. Руководитель ООО "Промкомплектсервис" и председатель комитета Вадим Орлов на заседании общественного совета при министерстве энергетики и ЖКХ предложил рассмотреть проект изменений в постановление правительства Самарской области от 27.03.2023 № 239.
Суть предложения — дополнить региональный перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах новым видом работ: ремонт и замена оборудования автономных газовых котельных (крышных, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих), относящихся к общему имуществу МКД.
"Внесение изменений в постановление № 239 — единственный системный выход, который не требует бюджетных затрат, но создает правовой механизм решения проблемы, накопленной за более чем 20 лет эксплуатации крышных котельных в регионе." — подчеркнул Вадим Орлов.
Инициатива внесена в протокол по итогам заседания общественного совета и будет рассмотрена в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.