Вячеслав Федорищев поручил благоустроить территории, о которых просили жители во время прямой линии

Как сообщила руководитель ЦУР Екатерина Сидорова, с начала 2026 г. в соцсетях Центра управления регионом поступило более 23 тыс. обращений на тему благоустройства. К сегодняшнему эфиру жители направили почти несколько тысяч сообщений, которые касались состояния зеленых насаждений, общественных пространств и дворов. Примерно 1000 жалоб связана с восстановлением территорий после ремонта коммунальных сетей.
Самарцы во время прямой линии рассказали о разрушенном состоянии дорожного проезда около гимназии № 1: "Двор дома ул. Ташкентской, 160, 138. Приезжайте и посмотрите состояние дороги, по которым везут учеников в гимназия, ты тут живем и уже пройти даже невозможно".
Жители поселка Мехзавод просят благоустроить пешеходную зону на Березовой аллее. Также горожане обратили внимание, что рядом с бульваром Челюскинцев состояние детской площадки на аллее неудовлетворительное. После дождя вокруг качелей образуются глубокие лужи, а существующее покрытие и песок создают неудобства для детей.
Губернатор поручил руководителю Минэнерго и ЖКХ, главе города выехать на места и решить вопросы в кратчайшие сроки.
Вячеслав Федорищев также напомнил, что обновление территорий в регионе продолжается, в том числе в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента РФ. Ежегодно благоустраивают около 100 дворов и 130 общественных пространств.
Жители сами могут выбирать локации для обновления, участвуя в голосовании на "Госуслугах". Также для благоустройства можно подготовить проекты и заявиться на участие в программе "Народный бюджет".
Вячеслав Федорищев призвал жителей региона активнее подавать заявки и участвовать в голосованиях. По его словам, важно не просто заменить асфальт и лавочки, а создавать современные и качественные общественные пространства.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.