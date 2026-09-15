16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поручил благоустроить территории, о которых просили жители во время прямой линии В Самарской области догазифицируют 450 СНТ Тепловая инспекция "ЭнергосбыТ Плюс" проверила готовность жилых домов к зиме В Красноармейском районе завершили ремонт водопровода Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток

ЖКХ и благоустройство Общество

Вячеслав Федорищев поручил благоустроить территории, о которых просили жители во время прямой линии

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 183
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как сообщила руководитель ЦУР Екатерина Сидорова, с начала 2026 г. в соцсетях Центра управления регионом поступило более 23 тыс. обращений на тему благоустройства. К сегодняшнему эфиру жители направили почти несколько тысяч сообщений, которые касались состояния зеленых насаждений, общественных пространств и дворов. Примерно 1000 жалоб связана с восстановлением территорий после ремонта коммунальных сетей.

Фото: Иван Макеев

Самарцы во время прямой линии рассказали о разрушенном состоянии дорожного проезда около гимназии № 1: "Двор дома ул. Ташкентской, 160, 138. Приезжайте и посмотрите состояние дороги, по которым везут учеников в гимназия, ты тут живем и уже пройти даже невозможно".

Жители поселка Мехзавод просят благоустроить пешеходную зону на Березовой аллее. Также горожане обратили внимание, что рядом с бульваром Челюскинцев состояние детской площадки на аллее неудовлетворительное. После дождя вокруг качелей образуются глубокие лужи, а существующее покрытие и песок создают неудобства для детей.

Губернатор поручил руководителю Минэнерго и ЖКХ, главе города выехать на места и решить вопросы в кратчайшие сроки.

Вячеслав Федорищев также напомнил, что обновление территорий в регионе продолжается, в том числе в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента РФ. Ежегодно благоустраивают около 100 дворов и 130 общественных пространств.

Жители сами могут выбирать локации для обновления, участвуя в голосовании на "Госуслугах". Также для благоустройства можно подготовить проекты и заявиться на участие в программе "Народный бюджет".
Вячеслав Федорищев призвал жителей региона активнее подавать заявки и участвовать в голосованиях. По его словам, важно не просто заменить асфальт и лавочки, а создавать современные и качественные общественные пространства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4