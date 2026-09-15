Вячеслав Федорищев поручил благоустроить территории, о которых просили жители во время прямой линии

Как сообщила руководитель ЦУР Екатерина Сидорова, с начала 2026 г. в соцсетях Центра управления регионом поступило более 23 тыс. обращений на тему благоустройства. К сегодняшнему эфиру жители направили почти несколько тысяч сообщений, которые касались состояния зеленых насаждений, общественных пространств и дворов. Примерно 1000 жалоб связана с восстановлением территорий после ремонта коммунальных сетей.

Самарцы во время прямой линии рассказали о разрушенном состоянии дорожного проезда около гимназии № 1: "Двор дома ул. Ташкентской, 160, 138. Приезжайте и посмотрите состояние дороги, по которым везут учеников в гимназия, ты тут живем и уже пройти даже невозможно".

Жители поселка Мехзавод просят благоустроить пешеходную зону на Березовой аллее. Также горожане обратили внимание, что рядом с бульваром Челюскинцев состояние детской площадки на аллее неудовлетворительное. После дождя вокруг качелей образуются глубокие лужи, а существующее покрытие и песок создают неудобства для детей.

Губернатор поручил руководителю Минэнерго и ЖКХ, главе города выехать на места и решить вопросы в кратчайшие сроки.

Вячеслав Федорищев также напомнил, что обновление территорий в регионе продолжается, в том числе в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента РФ. Ежегодно благоустраивают около 100 дворов и 130 общественных пространств.

Жители сами могут выбирать локации для обновления, участвуя в голосовании на "Госуслугах". Также для благоустройства можно подготовить проекты и заявиться на участие в программе "Народный бюджет".

Вячеслав Федорищев призвал жителей региона активнее подавать заявки и участвовать в голосованиях. По его словам, важно не просто заменить асфальт и лавочки, а создавать современные и качественные общественные пространства.