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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" провела встречу со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" провела встречу руководства Самарского филиала с первокурсниками теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. Это мероприятие — важная часть профориентационной работы компании. Ежегодно энергетики проводят лекции, на которых рассказывают об отрасли и отвечают на вопросы молодёжи.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

"Мы выстраиваем долгосрочное партнёрство с СамГТУ и считаем личные встречи со студентами одним из самых действенных инструментов профориентации. Наша задача — не просто рассказать о профессии, а показать её реальную ценность и дать ребятам понятный маршрут от студенческой скамьи до ответственного участка на производстве. Именно поэтому мы ежегодно открываем учебный год такими лекциями и диалогами. Это помогает будущим энергетикам увидеть отрасль изнутри и сделать осознанный выбор профессии", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Директор филиала познакомил ребят с особенностями работы региональной энергосистемы и преимуществами централизованного теплоснабжения. Первокурсники активно включились в диалог. Будущих специалистов интересовали инвестиционные проекты "Т Плюс" в Самарской области: ребята спрашивали о крупнейших из них и о том, как студенты могут принять участие в их реализации.

Не менее важным для студентов оказались вопросы прохождения практики на производственных предприятиях Группы. Отдельное внимание было уделено карьерным возможностям "Т Плюс". Директор филиала подчеркнул, что в компании действуют программы адаптации и наставничества, которые позволяют сократить путь от специалиста до руководителя. При системном подходе первые значимые профессиональные результаты можно получить уже в первые 2–3 года работы.

Серия встреч студентов с представителями "Т Плюс" будет продолжена в течение учебного года: в планах — лекции, экскурсии на производственные объекты и разбор практических кейсов. Это позволит студентам глубже погрузиться в специфику работы энергетической компании и сформировать востребованные профессиональные компетенции ещё до выпуска.

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