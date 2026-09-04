Губернатор сообщил, кто может возглавить Самарскую губдуму

Спикером Самарской губернской думы может стать Екатерина Кузьмичева. На это указал глава региона Вячеслав Федорищев на конференции Самарского реготделения партии "Единая Россия" 4 сентября.
По словам губернатора, Екатерина Кузьмичева может сменить на посту спикера Геннадия Котельникова. Но с некоторой оговоркой — если ее поддержат люди.
"Слышал от одного тольяттинца, не буду показывать на него пальцем, - сказал в своей речи губернатор, выступая на конференции. - Как мы рады за Екатерину Ивановну". Я говорю: "А почему?". Он говорит: "Человек из Тольятти никогда не был кандидатом на роль руководителя Самарской областной думы". Екатерина Ивановна таким кандидатом является, я вам ответственно об этом говорю. Если люди ее поддержат на выборах. Мы с Геннадием Петровичем (Котельниковым. — Прим. Волга Ньюс) долго это обсуждали, я его предложение поддержал. И Екатерину Ивановну бы рекомендовал на пост руководителя Самарской областной думы".
Губернатор добавил, что Екатерина Кузьмичева имеет огромный опыт. На этих словах в зале раздались аплодисменты.
Сейчас Кузьмичева — руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. Губернатор Вячеслав Федорищев недавно высоко оценил проделанную ею работу, отметив, что депутатский корпус под руководством Екатерины Кузьмичевой зарекомендовал себя как команда профессионалов, способная оперативно реагировать на запросы жителей и превращать сложные задачи в конкретные законы.
Геннадий Котельников был избран председателем Самарской губернской думы в 2018 году после смерти Виктора Сазонова.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.