Губернатор сообщил, кто может возглавить Самарскую губдуму

Спикером Самарской губернской думы может стать Екатерина Кузьмичева. На это указал глава региона Вячеслав Федорищев на конференции Самарского реготделения партии "Единая Россия" 4 сентября.

По словам губернатора, Екатерина Кузьмичева может сменить на посту спикера Геннадия Котельникова. Но с некоторой оговоркой — если ее поддержат люди.

"Слышал от одного тольяттинца, не буду показывать на него пальцем, - сказал в своей речи губернатор, выступая на конференции. - Как мы рады за Екатерину Ивановну". Я говорю: "А почему?". Он говорит: "Человек из Тольятти никогда не был кандидатом на роль руководителя Самарской областной думы". Екатерина Ивановна таким кандидатом является, я вам ответственно об этом говорю. Если люди ее поддержат на выборах. Мы с Геннадием Петровичем (Котельниковым. — Прим. Волга Ньюс) долго это обсуждали, я его предложение поддержал. И Екатерину Ивановну бы рекомендовал на пост руководителя Самарской областной думы".

Губернатор добавил, что Екатерина Кузьмичева имеет огромный опыт. На этих словах в зале раздались аплодисменты.

Сейчас Кузьмичева — руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. Губернатор Вячеслав Федорищев недавно высоко оценил проделанную ею работу, отметив, что депутатский корпус под руководством Екатерины Кузьмичевой зарекомендовал себя как команда профессионалов, способная оперативно реагировать на запросы жителей и превращать сложные задачи в конкретные законы.

Геннадий Котельников был избран председателем Самарской губернской думы в 2018 году после смерти Виктора Сазонова.

