16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре утверждена Народная программа "Единой России" на выборах в губернскую думу Губернатор сообщил, кто может возглавить Самарскую губдуму Губернатор Вячеслав Федорищев проверил исполнение поручений по социальным объектам в Рощинском Иван Носков: "За два месяца с правобережья и островов вывезено более 80 тонн отходов" "Новые люди" поддержали фестиваль авторской музыки "Голос Авроры" в Самаре

Власть и политика

Губернатор сообщил, кто может возглавить Самарскую губдуму

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спикером Самарской губернской думы может стать Екатерина Кузьмичева. На это указал глава региона Вячеслав Федорищев на конференции Самарского реготделения партии "Единая Россия" 4 сентября.

Фото: Александра Белова

По словам губернатора, Екатерина Кузьмичева может сменить на посту спикера Геннадия Котельникова. Но с некоторой оговоркой — если ее поддержат люди.

"Слышал от одного тольяттинца, не буду показывать на него пальцем, - сказал в своей речи губернатор, выступая на конференции. - Как мы рады за Екатерину Ивановну". Я говорю: "А почему?". Он говорит: "Человек из Тольятти никогда не был кандидатом на роль руководителя Самарской областной думы". Екатерина Ивановна таким кандидатом является, я вам ответственно об этом говорю. Если люди ее поддержат на выборах. Мы с Геннадием Петровичем (Котельниковым. — Прим. Волга Ньюс) долго это обсуждали, я его предложение поддержал. И Екатерину Ивановну бы рекомендовал на пост руководителя Самарской областной думы". 

Губернатор добавил, что Екатерина Кузьмичева имеет огромный опыт. На этих словах в зале раздались аплодисменты. 

Сейчас Кузьмичева — руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. Губернатор Вячеслав Федорищев недавно высоко оценил проделанную ею работу, отметив, что депутатский корпус под руководством Екатерины Кузьмичевой зарекомендовал себя как команда профессионалов, способная оперативно реагировать на запросы жителей и превращать сложные задачи в конкретные законы.

Геннадий Котельников был избран председателем Самарской губернской думы в 2018 году после смерти Виктора Сазонова. 
 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4